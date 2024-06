Plenković: 'Bartulica se treba očitovati o slučaju ferrari...'

"Loš potez s lošim posljedicama za koncepciju Domovinskog pokreta, ali vidim da su tu čvrsti u rješavanju. A sada je na njemu da se očituje oko toga. Mislim, ne možete sad se praviti da se to nije dogodilo", poručio je Plenković u izjavi nakon aktualnog prijepodneva u Hrvatskome saboru. Politička šteta ne ide samo Bartulici nego i DP-u

Ne čudi ga stoga da su čelnici Domovinskog pokreta "čvrsto reagirali". "Oni traže, ako ja dobro shvaćam, njegovu ispriku, za to što se dogodilo. Realno, to je politička šteta, koja ne ide samo njemu, on je sad miran pet godina, ide u Europski parlament i možda ne kalkulira kakve to posljedice ima na stranku. Dakle, sa stranačkog aspekta ne bih ni ja baš bio oduševljen da mi je to netko napravio koga smo stavili na listu da ide u Bruxelles", rekao je.

Ponovivši u izjavi ocjenu koju je dao tijekom 'aktualca' da je Bartuličina vožnja u izbornoj noći u nedjelju bila neuspjeli i potpuno promašeni skeč, Plenković nije komentirao činjenicu da je Bartulicu vozio čovjek iz kriminalnog miljea.

Ne znam detalje, ali sve skupa nije dobro, rekao je te ustvrdio da cijeli slučaj neće imati utjecaja na odnose koalicije HDZ-a i DP-a te naglasio da to nema veze s HDZ-om.

"To je do njih. Neću ja niti u primisli preuzimati bilo kakvu odgovornost, a kamoli neko povezivanje da to ima veze s nama. Još bi bilo najbolje da imamo mi veze s time. Nećemo baš sve zalijepiti HDZ-u, malo ćemo to odljepljivati", rekao je.

Komentirajući sam 'aktualac' istaknuo je da se ne sjeća kad je imao "samo osam pitanja", a sama rasprava bila je, ocijenio je, korektna "uz par malo čvršćih odgovora na čvršća pitanja".

"Generalno smo nastojali poslati poruku onoga što želimo raditi u mandatu, osvrnuti se na ukupnu ekonomsku i socijalnu situaciju", dodao je.

Milanović je sramota za hrvatsku političku kulturu

Novinari su potom Plenkovića pitali o odnosima s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, posebno u kontekstu predstojećih predsjedničkih izbora, na što je on podsjetio kakve je sve riječi predsjednik Republike koristio u kvalifikacijama njega i HDZ-a (udbaški izrod, nacisti, lopovi, izdajnici…) te je ocijenio da je Milanović "sramota za hrvatsku političku kulturu".

"A to što nije raznesen u političkim komentarima, retorikom mislim, od strane medija, komentatora i svih aktera, nego su svi ušutjeli i polako prelaze preko toga, renormaliziraju i njegovi trbuhozborci, uvijek isti, orkestrirani, sad najavljuju kao neku novu bitku, kao da je ovo sve bilo normalno i fer - to ne ide tako", poručio je.

To može funkcionirati, ustvrdio je, jedino u glavama aktivista, agitatora, pristranih, angažiranih ljudi u hrvatskom medijskom političkom prostoru koji je, ocijenio je, groteskan. "Meni smiješan, moram priznati. Navikao sam na to, ali neću pustiti da to bude normalno", poručio je.

Ironično je odgovorio na pitanje novinara što ako javnost ponovno izabere Milanovića, rekavši kako bi to bilo "zaista sjajno, super za Hrvatsku".

"To je najbolji mogući scenarij za Hrvatsku. To bilo idealno. Nema ništa bolje. Toliko postignuća, toliko velebna ostavština, toliko sofisticirana politička kultura, takav divan civilizirani dijalog. Oduševljeni smo. Ono građani - baš top, ako to podrže", rekao je.

Poštujem građane i vjerujem da su mudri i pametni te da će birati dobro, dodao je.

Dotaknuo se i SDP-a, koji će uskoro birati novo vodstvo, te prokomentirao Sinišu Hajdaša Dončića referencom na likove iz serije "Velo misto". "Ako bude Hajdaš, to je strikan i netjak – serija 2. To je ista stvar kao Grbin, to je sve diktirano od Milanovića, potpuno bez veze", ocijenio je.