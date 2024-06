Bulj: Crveni Ferrari i u njemu osuđeni kriminalac. To nije Hrvatska za koju su ljudi ginuli

Mostovac Nikola Grmoja i novi Mostovac Miro Bulj koji do sad nije bio u stranci, ali je najavio ulazak, komentirali su izbor Milorada Pupovca za šefa Odbora za ljudska prava i prava manjina te Ferrari i Stephena Nikolu Bartulicu.

- Sjećate li se što sam govorio što će biti s Miloradom Pupovcem nakon europskih izbora? Da će pasti dogovor i prvi dan nakon europskih izbora premijer Plenković je najavio da se Domovinski pokret složio da Milorad Pupovac bude na čelu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Potvrdilo se ono što sam govorio da nas čeka 3P koalicija. Ta je koalicija sklopljena, vladajuća većina predlaže Pupovca na čelo tog Odbora, ali DP ne izlazi iz Vlade nego je došlo do još jedne izdaje birača. Mene ne čudi DP nego oporba - SDP, Možemo! i ostale stranke jer tvrde da je ovo uobičajena parlamentarna procedura, ali nije jer je SDSS dio oporbene kvote u saborskim odborima, a sada premijer Plenković i vladajuća većina predlažu Pupovca na čelo jednog Odbora, kazao je. „Onaj iz oporbe tko digne ruku za prijedlog vladajuće većine, što nije uobičajena parlamentarna procedura jer je prekršen dogovor oporbe oko raspodjele kvota, pomaže Andreju Plenkoviću i opstanku ove Vlade - rekao je i dodao:

- Ako oporba podrži Pupovca, najavio je, tražit ću da se oporba ponovno sastane jer je sasvim jasno da je Pupovac dio vladajuće većine i ne može mu pripasti to mjesto jer se nitko neće igrati s građanima koje mi zastupamo i neću dopustiti da ih bilo tko pravi budalama. Ja i Most varanje birača nećemo dopustiti. Sve možemo izgubiti, kao što smo sada izgubili na izborima, ali poštenje, čast, obraz i to da zastupamo interese građana, nikada nećemo napustiti. Od toga nikada nećemo odustati pa taman sto puta propali na bilo kojim izborima.

'Bujanci i osuđeni kriminalci vozaju se u Ferrarijima'

Miro Bulj dotakao se Stephena Nikole Bartulice i dolaska u izborni stožer u Ferrariju Ivka Marića, osuđenog na 4 godine i tri mjeseca zatvora zbog pokušaja ubojstva 2013. godine.

- Što se tiče naše Hrvatske, Bartuličine Hrvatske, gdje Bujanci i osuđeni kriminalci se vozaju u Ferrarijima i kao predstavljaju obični puk, obični narod, kršćanski i domoljubni narod, je više nego ponižavajuće baš za te ljude za koje oni tvrde da ih predstavljaju. Nismo se borili za Hrvatsku prevaranata i kriminalaca koji se vozaju u Ferrarijima. Oni nisu predstavnici naroda, nikad ih neću prihvatiti niti ih ovaj narod smije prihvatiti kao predstavnike. Crveni Ferrari i u njemu osuđeni kriminalac. To nije Hrvatska za koju su ljudi ginuli. I to pitanje, taj vapaj, upućujem Domovinskom pokretu. Ja sam čovjek koji je greška sistema slučajno sam došao u Sabor, jer oni akademski građani, naučnici, se vozaju s kriminalcima u Ferrarijima. Do sad nisam bio član Mosta, ali sad ću postati i pozivam sve časne i pravedne ljude da mi se pridruže - rekao je Bulj.

Plenkoviću poklonio plavi autobus

- Sinj raste i gospodarski rast je velik, ali što je s infrastrukturom? Obećale su se nove prometnice. Što će nam demografske mjere kad svakodnevno, tjedno, gore jedan ili dva autobusa. Župana nije briga, tvrdi da nije čuo, iako sam to ovdje spomenuo, slao sam dopise, pitanja... Tko dozvoljava Mati Jujnoviću da troši javni novac sa starijim autobusima nego što je Mojsijeva šlapa - pitao je Butkovića.

- Činjenica jest da duže vrijeme upozoravate na to i da apelirate na činjenicu da autobusi s područja grada Sinja nisu ispravni te da su se dogodile određene nesreće. Nije točno da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo unutarnjih poslova nisu djelovali. Imali smo 12 inspekcijskih nadzora u posljednjih 12 mjeseci, a pritom i isključili četiri autobusa iz prometa pa nisu mogli voziti ni djecu ni ljude. Žao mi je što se to sve događa, a rješenje je javna usluga, što smo svim županijama osigurali još 2021. - odgovorio mu je.

Nezadovoljan odgovorom, Bulj je Plenkoviću poklonio maketu autobusa.

- Nisam zadovoljan odgovorom. Glasao sam za nerentabilne linije, ali ništa nije napravljeno. Što će nam sve ako nismo osigurali sigurnost djece? Županija je osnivač, ponavljam Sanaderu, Butkoviću i Plenkoviću, za promet. Županija pogoduje Mati Jujnoviću, koji je duplo skuplji od prijevoznika koji vozi studente. Pozivam sve da dignu glas. A vama, premijeru, kad s Makarina i Jujnovićem ima dobre odnose, dajem mu na poklon ovaj autobus koji mi je dao jedan dječak, osnovnoškolac. Pa da vidi kako djeca drču - rekao je.