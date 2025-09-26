Obavijesti

News

Komentari 1
GOVOR U UN-U

Plenković: Besprizorne su Komšićeve aluzije da naše donacije utječu na suca ESLJP-a

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plenković: Besprizorne su Komšićeve aluzije da naše donacije utječu na suca ESLJP-a
GP Bregana: Premijer Plenković na svečanosti obilježavanja Dana carinske službe | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Komšić je ranije u petak u govoru pred Ujedinjenim narodima optužio Hrvatsku za rušenje žalbe njegova savjetnika Slavena Kovačevića, koji je tvrdio da je žrtva diskriminacije, te izrazio sumnju u korupciju ESLJP-a u tom predmetu.

Aluzije da bi hrvatske donacije za rad Europskog suda za ljudska prava mogle utjecati na suca prije donošenja odluke su besprizorne, rekao je u petak premijer Andrej Plenković u Bregani, nakon što je predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić u New Yorku izrazio sumnju u korupciju ESLJP-a.

"Hrvatska je podržala aktivnosti ESLJP-a jer je cijela organizacija pa i sam sud imao proračunskih poteškoća. ... I to naravno nema nikakve veze s tim besprizornim aluzijama da bi naše donacije za rad Europskog suda utjecale na suca prije donošenja odluke", izjavio je Plenković u izjavi za medije na svečanosti proslave Dana carinske službe i prezentacija prostora Centra za naprednu obuku Carinske uprave u Bregani.

Komšić je ranije u petak u govoru pred Ujedinjenim narodima optužio Hrvatsku za rušenje žalbe njegova savjetnika Slavena Kovačevića, koji je tvrdio da je žrtva diskriminacije, te izrazio sumnju u korupciju ESLJP-a u tom predmetu.

ODRŽAO GOVOR Željko Komšić optužio Schmidta i Hrvatsku u UN-u za korupciju
Željko Komšić optužio Schmidta i Hrvatsku u UN-u za korupciju

Komšić je uvjeren da je "jedna od zemalja", a mediji bliski njegovoj političkoj opciji navodili su kako se radi o Hrvatskoj, "dala financijsku donaciju Europskom sudu za ljudska prava i pojavila se kasnije, u tom istom predmetu kao zainteresirana strana, što je izraz klasične političke korupcije".

Plenković je rekao da Komšić nije eksplicitno spomenuo Hrvatsku, no da pretpostavlja da je dobro informiran da je Hrvatska među zemljama koje daju posebnu kontribuciju za rad suda.

Činjenicu da takve insinuacije dolaze iz susjedne zemlje "kojoj toliko pomažemo" je nazvao "žalosnom".

U predmetu Slavena Kovačević protiv BiH, Republika Hrvatska se uključila u slučaj jer je utvrđeno kako on ima hrvatsko državljanstvo. Istodobno u žalbi ESLJP-u se Kovačević izjasnio kao Bosanac koji je tvrdio ne može birati političke predstavnike s određenog teritorija zemlje jer nije jedan od pripadnika konstitutivnih naroda.

Utvrđeno je, međutim, kako se on ranije izjašnjavao kao Hrvat na temelju čega je ranije biran u Gradsku skupštinu u Sarajevu i da posjeduje hrvatsko državljanstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025