Premijer je lažno napao medije da su zlonamjerno i netočno prenijeli podatak kako socijalne naknade rastu 10 i 5 eura, a ne da toliko raste osnovica. Premijer je sve samo ne neupućen čovjek
Plenković bi još jedan mandat, a to je sve manje dobra vijest
Tek sam sad najjači. Nisam se zasitio i mogu ovaj posao nastaviti raditi bez problema. Poručio je to u intervjuu za kraj godine premijer Andrej Plenković na pitanje planira li završetak političke karijere kad istekne 12. godina na čelu Vlade. Prije toga je govorio da je 12 godina sasvim dovoljno, pa je ovo znak da planira ići na izbore i 2028. Nema sumnje da je Plenković uvijek bio ambiciozan. Karijerni je i školovani političar, ali sve je više znakova da takva dugotrajna vladavina mijenja i njega i sve više stišće društvo. Može se činiti kao mali i beznačajan primjer, ali baš posljednji istup, vezan za socijalne naknade, svjedoči o tome.
