Plenković brzo reagirao: Novi sastanak održava se već danas

Premijer Andrej Plenković pozvao je predstavnike sindikata na sastanak, koji će se održati u Vladi u 16 sati.

Nastavak je to pregovora nakon što su sindikati prosvjetara danas na tiskovnoj konferenciji poručili kako odbijaju ponudu Vlade.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović poručio je kako je iznenađen odbijenicom prosvjetara jer je, kako kaže, ponuda Vlade bila konstruktivna i kvalitetna.

- Odbijenica je vrlo visoka, iznenadilo me toliko odbijanje konstruktivne i kvalitetne ponude Vlade. Njome smo nadmašili financijska očekivanja, sada se radi o teškoj situaciji koja zahtjeva dodatnu pažnju u dijalogu sa sindikatima - rekao je Aladrović novinarima nakon potpisivanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora za državne službe.Ocijenio je kako situacija u kojoj su prosvjetni radnici odbili ponudu Vlade za povećanjem dodataka na plaću od 3+1+1 posto, uz rast osnovice od 6,12 posto za sve u javnim službama, nije logična ni racionalna.

Sindikalni čelnici su u pregovorima tražili povećanje koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto, radi zadovoljenja materijalnog statusa učitelja i nastavnika, a Vlada im je to i ponudila, ali u drugačijem obliku, tvrdi ministar.

- Mi smo na druge načine ponudili zadovoljenje materijalnog statusa prosvjetnih radnika. Mi im sada nudimo 80 posto početnog zahtjeva, plus povećanje kroz kolektivni ugovor, no došlo je do odbijanja. Ovdje imamo puno dublji i puno veći problem od samog koeficijenta, osnovice i dodatka - kazao je Aladrović.

Podsjetimo, štrajk u školama, koji danas traje 35 dana, a od čega su učenici izgubili 15 dana nastave, ide dalje. U ponedjeljak ponovno nema nastave u cijeloj Hrvatskoj, a o daljnjem modalitetu će se čelnici Sindikata dogovoriti na današnjem sastanku.

Naime, prosvjetari su odbili i posljednju Vladinu ponudu, koja se sastoji od rasta osnovice plaće 6,12 posto, kao i svima u javnim i državnim službama, te četiri posto dodatka.

U srednjim školama na izjašnjavanje se odazvalo 14.046 zaposlenih. 88,93 posto njih tu ponudu je odbilo. U osnovnim školama o ponudi Vlade izjasnilo se 31.670 zaposlenika, odnosno 68,05 posto, a odbilo ju je njih 95,26 posto.

Na ponudu Vlade izjašnjavalo se i nenastavno, neznanstveno osoblje, predavači i umjetnici na fakultetima. Od 73,9 posto njih 69 posto odbilo je ponudu.

Tema: Hrvatska