'Plenković će kad tad morati sjesti sa mnom. Bolje je prije'

Mi smo rekli da ne želimo Plenkovića za predsjednika Vlade, rekao je Škoro u RTL Direktu. Andrej Plenković je za Novi list rekao da se Škoro može učlaniti u HDZ i pobijediti, ako mu se ne sviđa ovakav kakav je

<p>Nisam ja titan, ja sam izgleda lopta kojom se loptaju kao što se loptaju s cijelim hrvatskim narodom već dugi niz godina, rekao je <strong>Miroslav Škoro</strong> u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3842936/skoro-kod-sprajca-o-rtl-ovom-suceljavanju-i-tome-hoce-li-ili-nece-s-hdz-om/"><strong>RTL Direktu.</strong></a></p><p>Komentirajući sučeljavanje Plenkovića i Bernardića rekao je da se puno toga urotilo protiv činjenice da Domovinski pokret postoji. Kaže da su nekima očito nevažni iako ankete pokazuju da imaju što reći, a za sučeljavanje je rekao da je to vilo prepucavanje dvojice birokrata od kojih je jedan morao čitati, a drugi zna napamet. </p><p>Govoreći o postizbornom pregovaranju i mogućoj suradnji s HDZ-om, kaže da je najvjerojatnije to da se oni uistinu boje jer ne ovisi o nikome. </p><p>- Ako se dogodi bilo što u politici, imam se gdje vratiti, oni nemaju. I u tom smislu oni pokušavaju raditi sve moguće rubrike i sportove koje su do sada ljudi izumili da bi nekog diskreditirali. Dakle, mene i uključujući i rubriku kucamo na vrata zaboravljenih asova. Uzimaju neke desničare u HDZ-u kojima se pokrivaju kao smokvinim listom, u SDP-u isto tako pokušavaju priču prikazati takvom da 'nije bilo Milanovića', Škoro bi nam bio predsjednik. Dakle, demonizira se i mene i Domovinski pokret, ali činjenica je da je ta količina neovisnosti do te mjere tako velika da oni ne znaju jadni što bi. Ankete pokazuju što pokazuju, možemo im vjerovati ili ne - rekao je.</p><p>Kaže da su glasno rekli što žele nakon izbora. </p><p>- Mi smo rekli da ne želimo <strong>Plenkovića </strong>za predsjednika Vlade, ali nakon jučerašnje emisije, RTL mi je pomogao, sad sam siguran da ne želim ni Bernardića za premijera. Ni jedan ni drugi nisu ti ljudi koji trebaju Hrvatskoj, u vremenu koje dolazi. Ne bih o tome sad s HDZ-om govorio - kaže Škoro. </p><p>Kaže da će glas uložen u Domovinski pokret biti uložen na dobor birača, a da će oni razgovarati, ali da je druga stvar dogovoriti se. </p><p>- Ja vidim da gospodin Plenković u svim sučeljavanjima sad bježi od mene - rekao je Škoro i nastavio: "Ja imam i poruku za gospodina Plenkovića: kad tad će morati sjesti sa mnom. Bolje mu je prije nego kasnije."</p><p>Na pitanje zašto Plenković nije prihvatljiv premijer kaže da je smisao Vlade upravljati i ići naprijed te mu smeta način na koji on rukovodi državom. Govoreći o tome vidi li sebe na mjestu premijera, ne isključuje tu oopciju. </p><p>- Moramo sjesti, usuglasiti se jer moramo imati konsenzusa. To je politika, dogovoriti se, razgovarati, minimum konsenzusa. Ne gledam ja tako. Ja nisam vidoviti Milan. Mi smo poduzetnici uglavnom. Za poduzetništvo nije važno samo ministarstvo gospodarstva. Važno je da stvorimo klimu u kojoj će sudovi raditi svoj posao, u kojem ćemo se riješiti klijentelizma, u kojoj ćemo napraviti od ministarstva financija, porezne uprave, od nekakvog inspektorata savjetodavne službe a ne da se sve skupa toliko rješava represijom. Daleko šutamo loptu, a još nismo odigrali utakmicu koja je ključna - objasnio je.</p><p>Domovinski pokret i postizborne dogovore komentirao je i <strong>Andrej Plenković</strong> u razgovoru za <strong><a href="https://www.novilist.hr/vijesti/hrvatska/razgovor-andrej-plenkovic-ako-se-skori-ne-svida-hdz-neka-se-uclani-i-pobijedi-ako-moze/">Novi list</a></strong>. Na pitanje o situaciji u kojoj bi oni uvjetovali ulazak u Vladu, ali da tamo ne bude premijer Plenković, te koliko je siguran u podršku HDZ-a u tom slučaju, kaže. </p><p>- Nema teoretske šanse za to. A ako žele neki drukčiji HDZ, neka uđu u HDZ, neka se kandidiraju, osvoje povjerenje članova i pobijede. Tko im smeta? Čega se boje? E, ali zato umjesto floskula treba imati ozbiljan program, iskustva i znanja – sve što nemaju. Ovakve ucjene s premijerskim mjestom neće proći - rekao je.</p>