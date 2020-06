Propalo sučeljavanje na HRT-u: Bez Plenkija neće doći ni Bero, a onda ni Škoro, Petrov...

U srijedu su se trebali sučeliti lideri stranaka koje prema HRejtingu imaju potporu više od četiri posto birača. Na sučeljavanju bi se mogli pojaviti samo zamjenici želnika, jedino bi Ivan Vilibor Sinčić došao sigurno

<p>U srijedu su se na HRT-ovu sučeljavanju trebali pojaviti svi čelnici stranaka koji prema njihovoj HRejting anketi imaju više od četiri posto podrške birača. Tu je uz aktualnog premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića te čelnika Restart koalicije Davora Bernardića trebao biti i Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta. </p><p>Ali, na sučeljavanju se neće pojaviti nitko od njih trojice. </p><p>Kako donosi Jutarnji list, Plenković je, kažu njegovi suradnici, pristao prvi na sučeljavanje u pretkampanji koje je HRT organizirao 16. lipnja za njega i Bernardića, no Bernardić je to odbio, a Plenković je sudjelovao na RTL duelu u ponedjeljak i dolazi u petak na Novu TV na sučeljavanje s čelnikom SDP-a.</p><p>- Poziv HTV-a za ovu drugu debatu stigao je kasnije i predviđa sasvim drukčiji format debate sa šest predstavnika stranaka/koalicija. Na toj debati sutra će sudjelovati ministar Ćorić. Jučer je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković bio na debati na RTL-u i sučelit će se s Bernardićem u petak na Novoj TV – poručuju iz HDZ-a. U toj stranci kako je danas održan sastanak u 14 sati s predstavnicima HRT-a i svih političkih opcija te da je dogovor da se šalju zamjene, ako netko od lidera neće doći.</p><p>HRT je, dakle, u zadnji tren danas dao mogućnost strankama da pošalju zamjene. Stranke imaju vremena do 16.30 sati da HRT-u dostave imena zamjena. Jedini koji će zasad sigurno doći je čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić, a zato što neće doći Plenković, kažu u Restart koaliciji, neće vjerojatno doći ni Bernardić, ali konačnu odluku još nisu donijeli.</p><p>Iz Domovinskog pokreta također kažu da zbog toga što je Plenković odustao, da neće doći ni Miroslav Škoro.</p><p>- Na današnjem sastanku koji je trebao biti tehničke prirode, obznanjeno je svim predstavnicima političkih opcija da Plenković neće doći i da imamo dva sata da pošaljemo zamjene ako to želimo. Kako je predsjednik HDZ-a odustao od sučeljavanja, a kako zbog toga neće doći ni Bernardić, nema smisla da mi šaljemo Škoru već ćemo poslati zamjenu – kažu u Domovinskom pokretu, uz napomenu da je to trebalo biti jedino sučeljavanje u kojem bi debatirali Škoro i Plenković, zajedno s ostalim liderima stranaka.</p><p>Iz Restart koalicije kažu kako su oni odmah rekli da će Bernardić ići na sučeljavanje ako dođe Plenković, ali da će konačnu odluku tek donijeti.</p><p>- Mi smo službeno javili HRT-u da će Bernardić ići na njihovo sučeljavanje ako će doći Plenković. Nismo znali da se mogu poslati zamjene. Plenković se očito odbija sučeliti s predstavnicima drugih stranaka i time omalovažava gledatelje i javnu televiziju, a zazivao je sučeljavanje u pretkampanji – poručuju iz Restart koalicije.</p><p>I u Mostu kažu da im je ovakav način sučeljavanja besmislen te da će razmisliti hoće li slati Petrova kao predsjednika stranke, budući da nitko od relevantnih lidera stranaka ne dolazi na sučeljavanje.</p><p>- Žalosno je da sučeljavanje izbjegavaju Bernardić i Plenković, mi smo bili spremni doći i žao nam je što nas nisu pozvale i komercijalne televizije čime pogoduju duopolu. Žalosti nas i da HRT niej inzistirao na Plenkoviću, Bernardiću i Škori nego su pristali na zamjene, umjesto da su ostavili prazne stolice - kažu u Mostu.</p>