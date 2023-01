Plenković: Preporučujem svima da vrate cijene, imamo puno arsenala u svojim rukama...

"Hristos se rodi - Vaistinu se rodi!" je tradicionalni prijam SNV-a u prigodi pravoslavnog Božića, a ove godine je Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u srbijanskoj Vladi zajedno s Ivicom Dačićem, prvim potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova, predstavljao Vladu Republike Srbije.

Kazao je kako mu je drago da su se imali prilike okupiti.

- Očito je politička poruka da je došlo čak troje ministara iz Vlade Republike Srbije danas na domjenak SNV-a. Jedan signal da se i uspostave kontakti u nekoj većoj frekvenciji na ministarskoj razini nego što je bilo u posljednje vrijeme. Imamo puno tema koje opterećuju naše odnose. Je li to pitanje nestalih, pitanje procesuiranja ratnih zločina, rješavanje graničnih pitanja i uopće pogledi na globalne teme koji nisu nužno isti. No, dijalog se uvijek, kad god je to moguće, treba održavati. Mislim da je dobro da je došlo do neformalnih susreta - kazao je Plenković.

Rekao je Plenković da je Hrvatska riješila sve svoje strateške ciljeve.

- Mi smo i u Europskoj uniji, NATO-u, Schengenu, europodručju. Želimo rješavati otvorena pitanja, unaprjeđivati odnose sa svim nama susjednim zemljama, štititi hrvatske manjine koje žive u zemljama u našem okruženju. Dobro je da na ovakvim prigodama uoči blagdana uspostavimo kontakt. Kasnije će biti vremena za dijalog - rekao je Plenković.

'Srbiju opterećuje recentna prošlost i posljedice Miloševićeve agresije'

Upitan vjeruje li u iskrenost poruka iz Srbije, Plenković je rekao da je on već sedmu godinu na čelu Vlade Republike Hrvatske i da nikad Hrvatska vlada nije ta koja diže tenzije.

- Vidite kakve odnose imamo sa Slovenijom i da je Slovenija podržala Hrvatsku da uđemo u Schengen i europodručje. Što se tiče odnosa sa Srbijom, njih opterećuje recentna prošlost i posljedice Miloševićeve agresije. Mi želimo ići korak po korak i prema normalizaciji odnosa i rješavanju otvorenih pitanja. Prema tome, niti ikada mi skačemo na prvu loptu niti podižemo tenzije. Kad su okolnosti takve da trebamo čvršće odgovoriti, to i napravimo, ali mi imamo svoj put i svoje ciljeve - rekao je Plenković.

Upitan za optužnicu protiv hrvatskih pilota, Plenković je ponovio da Hrvatska tu optužnicu niti taj postupak ne priznaje.

- Ciljevi su da Srbi u Hrvatskoj žive skladno, a da štitimo i podupiremo i financijski i projektno i operativno položaj hrvatske manjine u Srbiji - rekao je Plenković.

'Imamo puno arsenala u svojim rukama'

Trgovcima je preporučio da vrate cijene kakve su bile 31.12.2022.

- Stvar je vrlo jasna, zakon o euru je predvidio konverziju, svaki taj lov u mutnom gdje nikakvi inputi nisu narasli od 31. prosinca do, 2. siječnja, je prevara potrošača i mi ćemo tome stati na kraj. Imamo puno arsenala u svojim rukama i još jednom preporučam svima da vrate cijene - poručio je premijer.

Nije htio komentirati ostaje li Paladina ministar te ima li njegovo povjerenje. Rekao je kako se po pitanju obnove svi moraju ubrzati.

