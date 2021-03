Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je od DSV-a zatražio da raspiše novi javni poziv za izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda, na taj se način pokazalo da sam postupio ispravno, a predsjednik Republike tim je činom priznao svoju pogrešku, rekao je Jandroković novinarima u Saboru.

Potrošilo se, smatra, nekoliko tjedana bez ikakve potrebe i razloga. „U tim trenucima, iz meni nepoznatih razloga, predsjednik je pokušao na nezakonit način, čak i nasilan u pravnom smislu riječi, nametnuti svoju kandidatkinju i prisiliti Sabor da o tome raspravlja i glasuje“, kazao je Jandroković.

Izrazio je zadovoljstvo što su njegovu odluku potvrdili Odbor za Ustav, saborska većina, što se o načinu na koji je Milanović pokušao djelovati, na neizravan način očitovao Ustavni sud, oglasila Opća sjednica Vrhovnog suda kazavši da Đurđević, koja nije prošla potrebnu proceduru, ne može biti kandidatkinja.

Milanovićevo je ponašanje zagonetno

„Moje je mišljenje da je kandidaturi Zlate Đurđević najviše naštetio predsjednik Milanović, njegovo je ponašanje zagonetno, kao da ju je htio potrošiti, ali to pitajte njega“, rekao je.

Nekoliko je puta ponovio kako se predsjednik države nije držao Ustava i zakona, svjesno kršio zakone. „Bio je i agresivan u tome, na žalost i nepristojan prema brojnim sudionicima tog procesa“, rekao je Jandroković, navodeći kako sve to nije bilo potrebno, i kako je Milanović narušio i povjerenje u institucije.

Ne spori pravo Đurđević da se javni na novi javni poziv, no poručuje da njenu kandidaturu HDZ i Klub te stranke neće podržati „jer je bila dio te nezakonite i, u pravnom smislu, nasilne igre predsjednika države“.

„Njeno je pravo javiti se na javni poziv, pravo je predsjednika da ju kandidira, ali isto tako, pravo je zastupnika da o tome zauzmu stav. Stav HDZ-a je da gospođa Đurđević od nas neće dobiti potporu da bude predsjednica Vrhovnog suda“, rezolutan je predsjednik Sabora.

„Onaj tko bi sutra trebao braniti Ustav, zakone u ovoj igri stao je na stranu onoga tko je te zakone kršio i tu njena neovisnost i nepristranost dolazi u pitanje, tako da je to osnovni razlog zašto je HDZ neće podržati“, istaknuo je.

Naveo je i kako osobno ima problem s njenim stavom oko izručenja osoba koje su bile povezane s ubojstvima političkih emigranata. „To je jedan od razloga zašto je osobno ne bih podržao“, precizirao je Jandroković.

Konstatirao je i kako se Đurđević nije oglasila nekoliko dana dok je „predsjednik njeno ime provlačio kroz blato". „Dakle, ona je jasno, svjesno i dragovoljno sudjelovala u toj igri i to je diskvalificira“, poručio je.

Deset sudaca Ustavnog suda dobilo je i Milanovićev glas

Osvrnuo se i na predsjednikovu terminologiju o sucima Ustavnog suda. Od njih 13, njih 10 je birano 2016. i svi su dobili i glas tadašnjeg zastupnika Zorana Milanovića“, naveo je, odbacivši njegove tvrdnje da s tim nema nikakve veze.

„Ova cijela igra koju je predsjednik organizirao bila je sraz između onih koji poštuju zakon i onih koji ga krše, zato tu nije bio moguć nikakav kompromis“, rekao je Jandroković, pa izrazio zadovoljstvo što su se nadležne institucije suprotstavile predsjednikovoj želji da mimo zakona nametne svoju kandidatkinju. „Sve su stale u zaštitu ustavnosti i zakonitosti što je iznimno bitno, to je pokazatelj da Hrvatska djeluje kao pravna i demokratska država“, kazao je.

Osvrnuo se i na novinarsku tvrdnju da koalicijski partneri, poput Reformista, najavljuju da će podržati Đurđević na novom pozivu i da bi to moglo utjecati na saborsku većinu.

„To nam nije problem, Čačić je vrlo jasno rekao da to neće utjecati na stabilnost većine, tako da to neće biti apsolutno nikakav problem, a glede Đurđević, pitajte i ostale klubove zastupnika, ne samo one većine, pa ćete vidjeti kakav je odnos snaga“, odgovorio je Jandroković.

Odbacio je tezu da su za na nastali „cirkus“ svi krivi.

Nisu cirkus izazvali oni koji su poštovali Ustav, zakon, Poslovnik, adresirajmo odgovornost, adresirajmo krivicu, uzvratio je.

Javni poziv nije kulisa

Nije se suglasio da se javni poziv za kandidiranje raspisuje radi forme.

Javni poziv je dio zakona, nije kulisa, nego način da se dođe do više kandidata, kaže Jandroković i poručuje kako je predsjednikov stav 'ovo je moja kandidatkinja, mene ne zanima javni poziv' pritisak na sve ostale koji bi se željeli javiti. To ih obeshrabruje da se jave, to nije demokratski, poručio je.

Upitan što slijedi nakon što Đurđević bude ponovno predložena, a HDZ ju ne podrži, odgovorio je kako on nije kršio zakon. „Pitajte onoga tko je to činio, zašto se to dogodilo, zašto nije odabrao drugi put, zašto je htio na silu, političkim mišićima pokazati da može, a ne može, izgubio je i sad se vraća u proceduru koja je primjerena, da je to napravio u startu, ova se kriza ne bi dogodila, ali dogodila se“, kazao je predsjednik Sabora.