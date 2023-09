Plenković: 'Grlić Radman nije ukrao 2,11 mil. eura. Novac nije zatajio. Platit će kaznu i to je to'

Hajmo sad ovako, započeo je u svom stilu premijer Andrej Plenković upitan je li pitao ministra Gordana Grlića Radmana zašto u imovinsku karticu nije upisao 2,11 milijuna eura, odnosno podatke o isplaćenim dividendama iz tvrtke Agroproteinka, čiji je suvlasnik. Naime, podsjetimo, ministar je od stupanja na funkciju, 2019. godine, do 2023., primio dividende u iznosu od 2,11 milijuna eura, a u svoju imovinsku karticu, iako je morao, a čak je i pitao Povjerenstvo za sukob interesa mora li i dobio potvrdan odgovor, nije unio te podatke.

U nastavku je premijer, po ustaljenoj praksi, držao lekciju novinarima što je tema, a što netema, posebno na dan predstavljanja novog paketa mjera pomoći u borbi protiv inflacije i energetske krize.

- Imamo nas, koji se bavimo ozbiljnim temama i ozbiljnim stvarima, i imamo greške ministara o kojima će, recimo, donositi sud Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Ta tema je trivijalna, ona može samo zanimati nekoga u oporbi tko želi nešto loše HDZ-u i vladajućima. Ja to razumijem, ali nisam vidio jednaku energiju i silinu, primjerice, kad je bilo pitanje u vezi onog slučaja Grada Rijeke. Dapače, čovjek o kojem se radi još je i umro na kraju, nisam primijetio ni promil medijske energije da se propituje SDP. Ili kad je onaj neki glavni tajnik SDP-a prije godinu dana falsificirao potpis - poručio je.

Ponovio je svoju dobro znanu tezu o dvostrukim aršinima.

- Kod Grlića Radmana je stvar jasna da ne može biti jasnija - napravio je pogrešku. Povrijedio je Zakon o sprečavanju sukoba interesa. U nasljedstvo je dobio udjele u tvrtki nakon što mu je otac preminuo i sve što je imao je prijavio kada je postao ministar, uključivši i te udjele. Ono gdje je pogriješio je da je trebao ažurirati svake godine svoju karticu i prijaviti dobit od udjela te kompanije. Siguran sam, razgovarao sam s njim i s ministricom Vučković, da on osobnom ni na koji način nije utjecao na to što je ta tvrtka imala poslove s državom. Njegova jedina greška je što je napravio veliki propust što te novce nije deklarirao u kartici - rekao je.

Dodao je kako će biti kažnjen od strane Povjerenstva za sukob interesa te će platiti kaznu.

- On taj novac nije ukrao. Nema tu ničega da je to nekakvo prtljanje, samo propusta i greške, platit će kaznu i to je to. Nemojte mi generalizirati teme oko kojih niti je ukrao niti je zatajio, sad je to tu, sad je svjestan, deklarirat će, prijavit će. Svi živi su znali da je on suvlasnik te kompanije. Ja nemam vremena ni dovoljno ljudi uz bitne probleme s kojima se država bavi da se bavim time da li ljudi ažuriraju svoje imovinske kartice. Ja za to u kriznim vremenima nemam vremena. Nije to nešto što bi mi trebalo, pogotovo danas, u momentu kad dajemo ovakav paket, koji će pomoći građanima i gospodarstvu i institucijama, biti neki predmet koji će zasjeniti nešto što je bitno. Ja ću se i dalje baviti bitnim. Ovo kod Grlića Radmana nije kazneno djelo nego prekršaj - rekao je Plenković ponovivši kako se mediji ne bave jednako temama kad su u pitanju HDZ ili neka druga stranka.

To što su oni vladajući, na vlasti, za njega nema težinu u tom smislu.