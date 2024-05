Plenković i Bačić obišli zgrade u Zagrebu u procesu obnove, premijer uskoro daje izjavu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je e zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem, nekoliko gradilišta u procesu obnove nakon potresa u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:31 Premijer Plenković obišao gradilište u procesu obnove nakon potresa u Đorđićevoj ulici | Video: 24sata/Tomislav Miletić/PIXSELL

Obilazak je započeo u 9 sati na gradilištu višestambene zgrade u Đorđićevoj 8a.

Zagreb: Premijer Plenković obišao gradilište u procesu obnove nakon potresa u Đorđićevoj ulici | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Obnova košta 80.000 eura po stanu. To je dug proces, sami to ne bismo mogli. To je moglo biti ovako ili nikako - govori predstavnica suvlasnika Nevenka Petri.

Zagreb: Premijer Plenković obišao gradilište u procesu obnove nakon potresa u Đorđićevoj ulici | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- 80 posto novca je dala država, 20 posto grad. Bila je tu i crvena i žuta i zelena naljepnica pa smo tražili zahtjev da se vrati na žutu. Kad su obijali zidove, ispostavilo se da je gore nego što se mislilo. Osam dana nakon potresa napravili smo oko tisuću fotografija i Projekt. To je bila osnova da ministarstvo odobri ulaganje. Iselili smo 8.1.2024. i nakon tri godine su krenuli radovi. Dočekala sam četvrtog ministra, izmijenjali su se šefovi fondova, fond se ukidao i mijenjali su se zakoni. Dok se sve to događalo, prodano je osam stanova od 25. Prodavalo se po 2.000 eura po kvadratu umjesto po 4.000. Vjerovala sam da će doći do konstrukcijske obnove i je - kazala nam je Petri.

Foto: Laura Šiprak 24sata

Nakon toga otišli su u obilazak izgrađene zamjenske obiteljske kuće na adresi Cesari 38. Dočekala ih je vlasnica Marija Mihelčić (86), a u ovoj će kući živjeti ona, suprug, najmlađa kći i unuka.

- Sretna sam jer je kuća gotova i jako je lijepo. Sretna sam sto se vraćam doma. Isplatilo se čekati - rekla je unuka vlasnice Lorena (12).

Foto: Laura Šiprak 24sata

- Puklo je kao bomba, kao da mi ju je netko bacio u kuću. Muž je vikao ‘bježmo bomba je pala’. Izašli smo van. Unuka i kćer su bile na katu, čim su pobjegle stepenice su se urušile. Cijela kuća je pala, nemamo namještaj, ništa. Taman smo trebali krov obnoviti. Imali smo kuću od 250 kvadrata, sad imamo 85. Nas petero će tu živjeti - kazala je vlasnica Marija Mihelčić.

Obilazak je završio u 10,40 sati, u obnovljenoj crkvi Župe Pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju gdje premijer daje izjavu medijima.

Uskoro opširnije...