Obavijesti

News

Komentari 9
TKO JE ONA? PLUS+

Plenković i Grlić Radman traže da Lara Romano bude ambasadorica Hrvatske u SAD-u

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 5 min
Plenković i Grlić Radman traže da Lara Romano bude ambasadorica Hrvatske u SAD-u
Foto: PIXSELL/Arhiva

Novi Express donosi priču o ženi od posebnog povjerenja šefa hrvatske diplomacije kojoj je Vlada RH namijenila jednu od najprestižnijih veleposlaničkih destinacija- ambasadarice RH u SAD-u!

Razgovori “dvaju brda” o novim veleposlanicima još se vode, a konzultacije su, kako doznaje Express, redovite na relaciji ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman - šef Milanovićeva ureda Orsat Miljenić. Povremeno se u javnosti pojavi neko ime kandidata za veleposlanika, poput Kreše Beljaka, za kojeg se govorilo da ide u Albaniju, ali o većini imena se šuti i to je ono što su Pantovčak i Zrinjevac, odnosno Markov trg, htjeli - da ništa ne procuri u javnost kako se ne bi ugrozio postupak. Doduše, s obzirom na to da postoje poneki problemi zbog nekih imena i destinacija, to je bilo očekivano, ali sve će se, kažu nam sugovornici s obje strane, na kraju morati riješiti. Ono što je za sada sigurno jest da će premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi ostati pravo imenovanja šefa ili šefice Stalnog predstavništva RH u Bruxellesu, a Pantovčak, odnosno predsjednik Zoran Milanović, imenovat će šefa Misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu (NATO).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed
DVOJE ZAVRŠILO U DOMU

Teror u Dubravi: Policija identificirala šestero napadača, roditelji su najavili prosvjed

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna
Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!
PRIJETNJA IZ SRBIJE

Šef Vojske Srbije radosno priča o novim raketama koje pokrivaju skoro cijelu Hrvatsku!

NOVI EXPRESS Hrvatska, kao članica NATO-a, ne može zanemariti činjenicu da se u neposrednom susjedstvu stacionira sustav čiji domet zahvaća duboko unutar njenog teritorija
FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić
PARADA U BEOGRADU

FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić

Vojni mimohod pod nazivom "Snaga jedinstva", u zemlji koja nije nikako jedinstvena, održava se danas u Beogradu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na ulici je oko 10.000 sudionika, oko 2500 komada vojne tehnike, publika može vidjeti borbene avione, helikoptere, tenkove, dronove... Ali i Stevena Segala! Glumca su fotografirali u društvu predsjednice srpske Skupštine, bivše premijerke, Ane Brnabić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025