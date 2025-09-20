Plenković i Grlić Radman traže da Lara Romano bude ambasadorica Hrvatske u SAD-u

Razgovori “dvaju brda” o novim veleposlanicima još se vode, a konzultacije su, kako doznaje Express, redovite na relaciji ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman - šef Milanovićeva ureda Orsat Miljenić. Povremeno se u javnosti pojavi neko ime kandidata za veleposlanika, poput Kreše Beljaka, za kojeg se govorilo da ide u Albaniju, ali o većini imena se šuti i to je ono što su Pantovčak i Zrinjevac, odnosno Markov trg, htjeli - da ništa ne procuri u javnost kako se ne bi ugrozio postupak. Doduše, s obzirom na to da postoje poneki problemi zbog nekih imena i destinacija, to je bilo očekivano, ali sve će se, kažu nam sugovornici s obje strane, na kraju morati riješiti. Ono što je za sada sigurno jest da će premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi ostati pravo imenovanja šefa ili šefice Stalnog predstavništva RH u Bruxellesu, a Pantovčak, odnosno predsjednik Zoran Milanović, imenovat će šefa Misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu (NATO).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+