Obavijesti

News

Komentari 1
MI HRVATI

Plenković i Jandroković: Kršćanski korijeni očuvali su hrvatski narod kroz povijest

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Plenković i Jandroković: Kršćanski korijeni očuvali su hrvatski narod kroz povijest
2
Proslava svetkovine Rođenja Gospodinova - Božića u zagrebačkoj katedrali | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon misnog slavlja premijer Plenković izjavio je ispred katedrale kako je zagrebački nadbiskup Kutleša uputio važne poruke o vrijednostima Božića, o kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, o važnosti mira, dobrote i solidarnosti u društvu

Predsjednici Vlade i Sabora, Andrej Plenković i Gordan Jandroković izjavili su nakon božićne mise u obnovljenoj zagrebačkoj katedrali, da su temeljne vrijednosti Božića mir, dobrota, solidarnost u društvu, naglasivši kršćanske korijene koji su očuvali hrvatski narod, kako je u propovijedi podsjetio nadbiskup Kutleša.

Božićna misa u zagrebačkoj prvostolnici prva je nakon razornog potresa, a uz mnoštvo vjesnika bili su i predsjednik Vlade s ministrima te Hrvatskog sabora i saborski zastupnici.

Proslava svetkovine Rođenja Gospodinova - Božića u zagrebačkoj katedrali
Proslava svetkovine Rođenja Gospodinova - Božića u zagrebačkoj katedrali | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon misnog slavlja premijer Plenković izjavio je ispred katedrale kako je zagrebački nadbiskup Kutleša uputio važne poruke o vrijednostima Božića, o kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, o važnosti mira, dobrote i solidarnosti u društvu.

"Ovo je, kao i uvijek, dobra prigoda da u miru i sa svojim najmilijima, s obiteljima živimo te poruke Božića. Želim svima svako dobro, naravno i na današnji dan, ali i ove godine jubileja i 1100. godine Hrvatskog kraljevstva, da i u idućoj godini budemo zajedno angažirani, da svi skupa činimo što više dobra, što manje podjela, što više zajedništva i solidarnosti"; poručio je Plenković. Također je svima još jednom čestitao Božić.

Jandroković: Kršćanski korijeni nisu samo u našoj prošlosti, nego su u sadašnjosti i budućnosti

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković iz propovijedi nadbiskupa Kutleše istaknuo je "naglasak na kršćanskim korijenima hrvatskog naroda koji su nas očuvali kroz stoljeća".

"Kutleša je poručio da ti korijeni nisu samo u našoj prošlosti, nego su u sadašnjosti i budućnosti", kazao je Jandroković, dodavši kako vjeruje da Hrvati trebaju biti ukorijenjeni u tim vrijednostima "koje su nas čuvale" i koje će nas "sigurno čuvati i u budućnosti".

UPUTIO ČESTITKU Plenković: Radost Božića je potrebnija nego ikad u vremenu globalne neizvjesnosti...
Plenković: Radost Božića je potrebnija nego ikad u vremenu globalne neizvjesnosti...

"Držim da su ti kršćanski korijeni, a danas slavimo rođenje Krista, nešto što je iznimno bitno i što je očuvalo hrvatski narod. Sve te kršćanske vrijednosti i ističu, upravo ljubav, zajedništvo, vjeru, poštovanje drugog čovjeka, međusobno uvažavanje, toleranciju, povezanost, brigu prema bližnjem, solidarnost", dodo je.

Jandroković je Hrvaticama i Hrvatima te građanima Republike Hrvatske poželio puno vjere, ljubavi, nade, poniznosti, razboritosti i "svih onih krijeposti koje čovjeka čine boljim", a  Hrvatskoj da bude "stabilna, sigurna, mirna", uz želju da širom svijeta završe ratni sukobi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'
KRŠ I LOM

VIDEO Lančani sudar pet vozila u Sesvetama. Četvero ljudi je ozlijeđeno: 'Užasno je bilo...'

Čitatelji su nam kazali kako je cestra puna stakla i dijelova automobila. Nastala je i velika gužva u smjeru Dugog Sela
Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'

Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će utvrditi tko je to napravio, rekao nam je vlasnik kuće na koju je bačena bomba...
Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...
BOŽIĆ U PRUGASTOM

Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...

Blagdani ne zaobilaze ni kaznionice ni zatvore. Neki su dobili više vremena s djecom, većina ih je izrađivala ukrase i ukrašavala jelke i prostor u kojem žive, a svi će na Badnjak dobiti za ručak ribu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025