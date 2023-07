Plenković i ministri na prvoj edukaciji o etičkim načelima: 'Borimo se protiv korupcije'

U svibnju 2022. donijeli smo Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršnih vlasti i postali prva Vlada koja je utvrdila etička načela i ponašanja za dužnosnike, a u čijoj su izradi sudjelovali profesori s Pravnog fakulteta u Zagrebu, naglasio je premijer Andrej Plenković na današnjem prvom sastanku članova Vlade u NSK s Vijećem za provedbu Kodeksa, a na kojem su prošli edukaciju kako se ponašati u obavljanju ove visoke dužnosti.

Osnivanje ovog Vijeća i donošenje Kodeksa samo je jedna od niza antikorupcijskih mjera, dodao je, pa podsjetio što je sve Vlada do sada učinila u području vladavine prava, integriteta institucija i borbi protiv korupcije.

- 2016., kada je počeo naš mandat, imali smo slabu i fragmentiranu zaštitu tzv. zviždača, nisu postojala etička načela za dužnosnike, u potpunosti je bilo neuređeno područje lobiranja, kao i neuređeno financiranja referendumskih kampanja, a već tada smo bili svjesni da je nužno dodatno uložiti u pravosuđe i pravosudna tijela - kazao je istaknuvši kako je Vlada donijela novu strategiju borbe protiv korupcije, Zakon o zaštiti zviždača, Zakon o sprječavanju sukoba interesa...

- Novi Zakon o zaštiti zviždača je olakšao prijavljivanje nepravilnosti, ojačana je njihova zaštita, uveli smo i pravo na besplatnu pravnu pomoć. Zakonom o sprječavanju sukoba interesa je proširen krug obveznika i ojačana uloga Povjerenstva, produljeno je tzv. razdoblje hlađenja nakon prestanka dužnosti, povećane su sankcije, uvedena je obveza ad hoc deklariranja sukoba interesa, a Zakon je pozitivno ocijenjen od strane tijela Vijeća Europe GRECO, kao i Europske komisije - poručio je podsjetivši kako su izmijenili i Zakon o Vladi i ukinuli imunitet ministrima za moguća koruptivna kaznena djela.

A Kodeks, kao i izmjene Zakona o Vladi su donijeli, valja podsjetiti, nakon slučaja tadašnjeg ministra, sada bivšeg, Josipa Aladrovića, kada je DORH tražio skidanje njegova imuniteta.

- Od 2016. savjetnici Vlade mogu biti samo državni službenici, drugo su posebni savjetnici koji mogu biti i vanjski. Promijenili smo i Zakon o pravu na pristup informacijama i osnažili ulogu povjerenika. Zakon o lobiranju je u javnom savjetovanju, prva smo Vlada koja uređuje ovo područje, ustrojavamo javni registar lobista, propisujemo načela za obavljanje lobiranja i sankcije. U novom Zakonu o državnim službenicima imamo veliku novost, što je pravi reformski potez, a to je centralizirani sustav za zapošljavanje - online prijave, testiranja isto, kao i provođenje državnih ispita, uvodi se i obveza potpisivanja izjave o nepostojanju sukoba interesa za državne službenike, povezali smo koruptivna kaznena djela s prestankom državne službe - nabrojao je još premijer.

Podsjetio je i kako su usvojili tri mjere za koje vjeruje da imaju snažan antikorupcijski učinak, a to su - depolitizacija državne uprave kojom su pomoćnici ministara postali ravnatelji, a koji se zapošljavanju putem javnih natječaja, Zakon o financiranju političkih aktivnosti te obveza objave imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika.

- Fokus je na prevenciji i detektiranju čimbenika koji do korupcije dovode. Cilj je smanjiti mogući rizik da se korupcija uopće dogodi. Kad je koruptivno kazneno djelo počinjeno, dolazi do postupanja policije, DORH-a i sudova, a ta su tijela neovisna i samostalna. To namjerno ponavljam. Mislim da je tijekom našeg mandata dovoljno predmeta koji služe kao argument u kakvoj to demokraciji danas živimo i koliko su pravosudna tijela u svom postupanju samostalna i neovisna - naglasio je.

Vlada nije nadležna za kazneni progon, ali je, dodao je, osigurala uvjete za rad pravosudnih tijela.

- Od 2015. do 2021. uloženo je 62 milijuna eura, od 2022. do 2025. planirano je dodatnih 333 milijuna eura u modernizaciju pravosuđa. Nikad veća ulaganja u pravosudnu infrastrukturu, plaće pravosudnih dužnosnika povećane su za 13 posto, povećali smo koeficijente za prvostupanjske suce i Općinska državna odvjetništva. Naša politika ima za cilj da se modernizira pravosuđe, da se suzbija korupcija i da Hrvatska ide i na tim ljestvicama što više - kazao je pa naveo kako smo se popeli na ljestvici indeksa korupcije za šest mjesta lani.

- Sada je Hrvatska 57. od 189 država, to je najbolji skor od 2015. Izvješće EK za 2022. nikada nije bilo pozitivnije. Današnja edukacija, kao i sve naredne, bit će sastavni dio niza mjera koje smo poduzeli, a koje imaju za cilj osigurati kvalitetniji rad, imun na korupciju na svim razinama vlasti i pridržavanje visokih etičkih načela - dodao je.

Edukacija je za javnost bila zatvorena, a prije toga je predsjednica Vijeća, Sunčana Roksandić, poručila je kako je njihova zadaća pratiti provedbu Kodeksa te služiti Vladi kao podrška i savjetovano tijelo u slučaju da imaju određenih dvojbi u svom radu.

- Naša zadaća je da budemo vama pomoć. Jasno je kada se obavlja ovakva vrlo važna, najviša dužnost, da se od dužnosnika očekuje ponašanje u skladu s najvišim etičkim i moralnim standardima i da dužnosnik vodi svojim primjerom. Naša zadaća je da vam služimo kao savjetodavno i preventivno tijelo u smislu ako postoje određene dvojbe u postupanju, koje su normalne, da nam se obratite i dobijete savjet. Iz pozicije nekoga tko se bavi ovim područjem, pogotovo kao profesorica kaznenog prava, smatram da je prevencija ključ. Kazneno pravo ne rješava sve probleme društva, ali prevencija da - rekla je.