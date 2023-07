'Prije sam mislio suprotno, ali više ne vjerujem da i Plenković nije dio koruptivne hobotnice'

Nakon što je naš Zvonimir Troskot otkrio možda najveću aferu Plenkovićeve vlade, svima je jasno da je HEP oštećen za milijune, samo u lipnju moguće za 10 milijuna eura, nemamo sigurne brojke. Ako se plin otkupljivao po Vladinoj uredbi za 47 eura od INA-e, a onda za manje od 10 eura, čak za cent, preprodavao privatnim opskrbljivačima preko HROTE-a, jasno je koliko je HEP oštećen.

Istovremeno je Vlada dala dvije milijarde HEP-u za dokapitalizaciju, dakle daje se novac poreznih obveznika za ovakve poslovne odluke vodstva HEP-a Frane Barbarića, poručio je Mostov Nikola Grmoja govoreći o Troskotovom otkriću HEP-ovog poslovanja s plinom.

HEP i Ministarstvo gospodarstva prebacuju lopticu odgovornosti

Naime, HEP je prema Vladinoj uredbi morao otkupljivati domaći plin od INA-e po cijeni od 47,60 eura i prodavati ga za točno određene potrebe; za gubitke u distribuciji, kao i u transportnom sustavu, za kupce toplinske energije iz samostalnog sustava, za javnu uslugu za kućanstva te za kupce iz dijela kategorije poduzetništvo - i to po cijeni od 41 euro.

Međutim, kako se skladište plina sasvim napunilo, nastali su viškovi pa je taj plin ostao u transportnom sustavu i HROTE ga ja automatski prodavao dalje i to po cijeni od samo par centi po megavat satu. Iz HEP-a su odgovornost za to prebacili na Ministarstvo gospodarstva ustvrdivši kako Ministarstvo nije donijelo novu odluku o cijeni i raspodjeli prirodnog plina, a na što su ih više puta upozoravali, dok resorni ministar Davor Filipović vraća lopticu odgovornosti na njih.

- Za trgovanje plinom odgovorna je Uprava HEP-a. Ne kupujem ja kao ministar energente niti donosim odluke gdje će se oni skladištiti, za to postoje direktor i članovi Uprave. Svatko mora preuzeti odgovornost za svoje postupke. Trebate ih pozvati ovdje ili neka izađu pred kamere pa obrazlože što i kako su radili - poručio je Filipović za Dnevnik Nove TV.

'Ne vjerujem sada više u to da Plenković nije dio kriminalne hobotnice'

Grmoja toliku odgovornost i ne vidi u ministru.

- Ovo nije kao ona afera u INA-i pa da se HDZ može vaditi da se radi o nekoj nižoj razini, nekakvom nebitnom HDZ-ovcu. Ovdje su u pitanju najbliži suradnici Plenkovića, Barbarić je potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a, Plenković ga je postavio na čelo HEP-a. Filipovićeva odgovornost postoji jer je ministar, ali je puno veća odgovornost onog tko je Barbarića postavio na čelo HEP-a.

Očito je da ih je ova afera jako uzdrmala, Plenković na pitanje o tome jučer opet priča o Ukrajini i oporbi, ali nitko im to više ne guta. Ova će afera tek eksplodirati, a treba istražiti tko je otkupljivao plin po ovoj smiješnoj cijeni - poručio je istaknuvši kako je više upetljanih u ovu aferu.

- Zagrebačka plinara je otkupljivala plin za više od 100 eura po megavatsatu, nije ovdje samo Vlada upetljana, vidimo da su i kadrovi Možemo u Zagrebu upleteni, a vidimo po šutnji da su mnogi na sisi jednog jako moćnog čovjeka, koji je otkupljivao dosta ovog plina po informacijama koje ja imam - kazao je Grmoja.

Nižu su afere prvog čovjeka HEP-a, a onaj tko ga je postavio, premijer Andrej Plenković, naglasio je, ponaša se kao da se njega to ne tiče.

- Mi nećemo stati s razotkrivanjem ove afere. Prijašnje su prolazile, ali ova neće, uvjeren sam i to se vidi po ovom međusobnom optuživanju aktera. Barbarić je donosio odluke o prodaji plina po smiješnoj cijeni, ključno pitanje je kome. Padat će glave, a možda i Vlada. Mislim da dobro znate na koga mislim - PPD - rekao je pa onda žestoko opleo po Plenkoviću.

- Sumnjam da se ovdje radi o nesposobnosti, mislim da se radi o uhodanoj kriminalnoj hobotnici na čelu s Plenkovićem. I ja mu poručujem: od ovoga pobjeći nećeš. Ovo je mega pljačka. Ranije sam znao reći da ne mislim da je Plenković kriminalac, ali mijenjam mišljenje, povlačim sve što sam rekao, sad ne vjerujem u to da nije dio te kriminalne hobotnice - naglasio je i pozvao sve oporbene zastupnike da se ne bave koalicijama pred izbore, da ostave sve po strani i da se sada fokusiraju upravo na razotkrivanje ove afere.

'EK je tražila od država da sankcioniraju one koji će profitirati od ove krize, ja čekam da se to dogodi u Hrvatskoj'

Vrlo je vjerojatno da je netko iz ovoga profitirao, poručuje zastupnica Možemo Sandra Benčić.

- Nemamo dokaze, ali tražimo da institucije daju podatke tko je na taj način kupovao plin i po kojoj cijeni ga prodavao. Ministarstvo pod hitno mora dopuniti Uredbu i regulirati prodaju viškova, ne može se s jedne strane tjerati HEP da otkupljuje sve što je proizvedeno od INA-e i da im se ne omogući da to skladište jer nemaju gdje u Hrvatskoj zbog čega onda to moraju ići prodavati po ovakvim rubnim cijenama. Odgovornost je i ministarstva i HERA-e i HEP-a da to nisu na vrijeme uočili, ali nema među njima komunikacije, oni se dopisuju preko e-savjetovanja - istaknula je potkrijepivši to činjenicom donošenja dva bitna zakona.

- U jeku izranjanja afere s trgovanjem plinom mi sutra raspravljamo u Saboru o zakonima o tržištu električne energije i o obnovljivim izvorima energije, a iz kojih se vidi da ne postoji koordinacija niti dijalog između ključnih aktera na energetskom tržištu - ministarstva, HERA-e i HEP-a, a posebno je to vidljivo između ministarstva i HEP-a. HEP umjesto da sudjeluje u izradi ovih propisa, on piše primjedbe u e-savjetovanju - kazala je.

Na optužbe Mostovaca da su i kadrovi Možemo sudjelovali u ovoj aferi, Benčić poručuje kako Grmoja ne razlikuje velike opskrbljivače i tvrtke u vlasništvu lokalnih jedinica, koje moraju poslovati po okviru koji je HDZ zadao.

- Razumije on, ali namjerno zamaljava stvari, a stvar je jednostavna - svi lokalni opskrbljivači su bili kolateralne žrtve sustava postavljen zadnjih 6-8 godina, mnogi su propali i Vlada hitno mora reagirati da omogući svim opskrbljivačima da sada, ako je povoljniji, kupuju plin po tržišnim cijenama ako su niže, ali isto tako i da detektira je li bilo iskorištavanja ove energetske krize da bi se stjecali ogromni ekstra profiti. EK je tražila od država da sankcioniraju one koji će profitirati od ove krize, ja čekam da se to dogodi u Hrvatskoj - poručila je.

'Plenković je postavio Barbarića i Filipovića i on je odgovoran'

Prst u Plenkovića upro je i šef SDP-a Peđa Grbin.

- Tko je odgovoran za to što je Frane Barbarić na čelu HEP-a? Andrej Plenković. Tko je odgovoran što je Davor Filipović na čelu Ministarstva? Andrej Plenković. To su trgovačko društvo i institucija u sastavu Republike Hrvatske i odgovoran je onaj tko je na čelu piramide, a to je Plenković. Gubimo stotine tisuće eura dnevno zato što se plin koji se morao kupovati po 47 eura u određenim trenucima prodaje i za jedan cent. HEP je u posljednjih nekoliko mjeseci dokapitaliziran novcem hrvatskih građana, Hrvatska je dala jamstvo za kredite i taj novac ide negdje, a oni odbijaju otkriti u čije džepove se to prelijeva - istaknuo je naglasivši kako se taj cirkus i ovakva šteta moraju zaustaviti odmah danas.

- A onda treba tražiti da se objavi tko je kupovao plin debelo ispod cijene. HEP i Ministarstvo međusobno prebacuju odgovornost, što je shizofreno jer nitko ne zna što se trenutačno događa, a odgovoran je Andrej Plenković, koji s jedne strane Barbarića, a s druge Filipovića drži na pozicijama na kojima su jedino u stanju napraviti štetu. Ovdje je riječ o nesposobnosti, a je li i nešto više, to ćemo znati kada napokon dobijemo podatke o tome tko je po nižim cijenama kupovao plin - rekao je.

'Ako se potvrdi da nije riječ samo o nesposobnosti, trebaju padati glave'

Kao glavne odgovorne zastupnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić vidi i Plenkovića i Filipovića.

- Premijer Plenković je na čelo ministarstva stavio nesposobnog ministra Filipovića. To je čovjek koji nije mogao predvidjeti da će ljeti temperature biti ovakve kakve jesu, a ne -10, kako je Filipović mislio. Za sve je kriv čovjek koji je rekao da ćemo biti glavno energetsko tržište za ovaj dio Europe, što je Filipović govorio u lipnju prošle godine. Većina državnih firmi koja počinje s 'H' služe za prijevaru i uhljebljivanje - poručio je.

Da ova afera ne smije proći nekažnjeno, upozoravaju i iz Fokusa.

- Ako se potvrdi da u ovom slučaju nije riječ samo o nesposobnosti, što je već samo po sebi zastrašujuće, trebaju redom glave padati od HEP-a do Ministarstva. Nije normalno da ministar sada tvrdi da nema nikakve veze s tim, ali kada smo mi uopće od tog ministra čuli nešto smisleno? Naravno da bježi od odgovornosti jer ne razumije koncept demokracije u kojem Uprava treba odgovarati za poslovanje, a politička odgovornost je na Vladi - naglasio je predsjednik stranke Davor Nađi.