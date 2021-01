Predsjednik Zeleno-lijevog bloka, Tomislav Tomašević, pitao je premijera Andreja Plenkovića smatra li da država pripada HDZ-u.

- Prvo vidimo na Predsjedništvu HDZ-a da kritike od strane nas u oporbi na račun HDZ-a vidite kao rušenje države i da nas kvalificirate kao državne neprijatelje, a medije koji kritički izvještavaju o poslijeratnoj obnovi na Baniji, a ne na Banovini, kao podrivatelje temelja državnosti. Istovremeno, HDZ-ov župan unatoč tome što u vlasništvu ima nekoliko nekretnina, živi u državnoj kući i njemu je to najnormalnija stvar i da je to njegovo pravo - rekao je istaknuvši paradoks.

- Vi ste jučer donijeli na Vladi odluku o oslobađanju režija stanovnika Banovine, a u isto vrijeme župan te županije, nedaleko Gline, živi u državnoj kući i hvali se time da je barem plaćao svih ovih godina režije - rekao je Tomašević.

Premijer Plenković poručio mu je kako je od njega malo više očekivao.

- A ne ove neke trivijalne pitalice koje pabirčite po medijima. Niste mi baš na razini trenutka. Ja stojim iza svega onoga što sam rekao, a to što ste vi u stanju u Saboru izgovoriti, u smislu da čujete da je nešto bilo u HDZ-u, je dosta pretenciozno. Jeste možda bili ukopčani na Zoom pa ste slušali tko je što govorio ili poklanjate povjerenje nečijoj interpretaciji - upitao je Plenković dodavši kako on ne zna o čemu oni raspravljaju na svojim sjednicama stranke.

Normalno je na internim sjednicama, dodao je, raspraviti aktualnu političku situaciju.

- Ako gledate ovu čitalačku zastupničku ekipu, koja dolazi na aktualni sat već godinama sa unaprijed napisanim pitanjem, koje valjda piše neka PR agencija i unaprijed napisanim odgovorom i u stanju su to čitati. Što je to? Nije unaprijed pripremljena agenda? Nije ih uopće briga za odgovor ni što je realnost nego samo da zalijepe etiketu - rekao je ponovno se narugavši onima koji ne znaju pitati svoje pitanje bez čitanja s papira.

- A neki su bili i spikeri - dodao je istaknuvši kako je ovo politička utakmica u kojoj će jasno artikulirati svoj stav.

- Vaša teza o tome da li mi mislimo da je HDZ država, pa naravno da ne mislimo. HDZ je politička stranka, koja postoji, za razliku od vas, 30 godina, koja je sudjelovala u svim ključnim procesima za suvremenu državu. Da li smatramo da su naši oponenti rušilaci države? Ne, ali isto tako smo tu da ne dopustimo rušenje povjerenja u sve institucije - poručio je Plenković uopće se ne dotičući župana Žinića.

- Te banalne fore da mislimo da je HDZ država to vam ne može proći više nigdje - rekao je.

Tomašević je istaknuo kako nigdje nije demantirano ono što je procurilo sa sjednice Predsjedništva HDZ-a.

- A gdje počinje kritika,a gdje demontaža države? Kad govorimo o visini zadataka, hajmo se podsjetiti što su HDZ-ovi dužnosnici govorili dva tjedna nakon potresa - da se previše jede na Baniji, previše kuha pa jedu i oni koji ne bi trebali, da se previšu griju, da previše volonteri pomažu pa onda smetaju... A kada bi netko rekao da je nečega bilo premalo u odgovoru države, to se odmah dočekuje na nož - poručio je dodavši kako svaka normalna Vlada kritiku koristi za unaprijeđenje sustava.

- Ja sam bio na Baniji i najbolje sam na terenu vidio što je funkcioniralo, a što ne. 10 dana nisam zucnuo, nakon toga sam pohvalio što je valjalo, ali sam bio nezadovoljan kako Civilna zaštita upravlja krizom. To je kritika da se unaprijedi stvar - poručio je.

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, ponovio je kako smatra krajnje nepristojnim iznošenje rečenog sa sjednica u medije.

- A da proanalizirate sebe i svoje sastanke u zadnjih 15 godina, svašta bi se tu moglo čuti, ali nije normalno da to izlazi i da se na temelju toga zauzimaju stavovi. To je do sada bez presedana - poručio je.