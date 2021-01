Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, javnosti se obratio predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Izvijestio je kako će državni tajnik Nikola Mažar zamijeniti Darka Puljašića, gradonačelnika Požege.

- Mislim da će mu saborsko mjesto biti jako dobro i korisno - rekao je Plenković.

Na sjednici se raspravljalo i o sisačko-moslavačkom županu Ivi Žiniću i spornoj nekretnini. Plenković je rekao kako je Žinića tražio da pojasni sve navode i okolnosti, javlja N1.

- On nam je pojasnio kako to izgleda iz njegovog kuta. Zatražili smo sve informacije od nadležnih tijela kako bismo u sljedećih nekoliko dana mogli zauzeti politički stav. U ovom trenutku ima previše nekih detalja za koje nismo do kraja sigurni, kad to pouzdano budemo znali onda ćemo o toj temi raspraviti - rekao je Plenković.

- Ovo je kao i pitanje obnove – imali smo medijsku histeriju kada su valjda sve kuće koje je razorio potres 6,2 bile kuće koje su obnavljane u obnovi, sad shvaćamo da je puno manji broj takvih objekata. Ako želite samo iz tog iskustva, provjerit ćemo sve navode - zaključio je Plenković.