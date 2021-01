Grčki mudrac Tales, na visokoj cijeni zbog svoje pameti, stalno je gledao u nebo kako bi dokučio tajne svemira. Jednom je tako, šećući, zamišljeno gledao nebeski svod pa nije primijetio jamu koja mu se našla na putu. Upao je u nju, pa mu se neka žena koja je vidjela prizor podsmjehnula: “Ne uspijevaš vidjeti ono što ti je pred nosom, a misliš da si kadar upoznati nebo”.

Ta priča neobično nalikuje na Plenkijevu prispodobu o radaru.

Njegovi radari, tako se nedavno pohvalio, za par sekundi snime - oporbenjake koji ruju i rovare, ruše državu, urote medija, petu kolonu, vječno destruktivne novinare i slične zlikovce, ali ne uočavaju ono što mu je pred nosom, mangupe iz vlastitih redova.

Plenković nije imao pojma o djelatnosti požeškog zastupnika Darka Puljašića, koji je dobio cipelu u Saboru nakon otkrića da je direktoru gradske tvrtke Komunalac Josipu Vitezu govorio s kim mora sklopiti poslove na energetskoj obnovi višestambenih zgrada u Požegi. Plenki nije imao pojma ni o nasilju župana Alojza Tomaševića, mitologijama Franje Lucića, gomilanju bogatstva Lovre Kuščevića, vjetroavanturama Josipe Rimac, Nije imao pojma o grupi Borg i Martini Dalić...

Zna li on kojoj je stranci na čelu? Je li čuo za Sanadera, Kutlu, Gucića, Radića, Marića, Kalmetu? Ovih je dana ipak najzanimljiviji slučaj župana Ive Žinića, iza kojega su se afere počele otvarati i širiti kao rupe oko Mečenčana. Jedna kuća, druga kuća, treća kuća, lažna imovinska kartica, nadzor nad obnovom... Sve to bi u nekoj zemlji razvijene demokracije značilo automatski kraj političke karijere. Upitno je hoće li se to dogoditi i kod nas, iako će se Žinićev fajl puniti još danima.

Sve te stvari sad su na radaru, prinesene su Plenkovićevoj pozornosti, o njima pišu svi mediji. Pokazalo se da naši političari, kad god dođu u poziciju uzurpacije javne funkcije za stjecanje privatne koristi, ne okolišaju.

Oni znaju da ih stranački vrh neće kazniti jer su stranke genetski modificirane baš za masovne muljaže. Predugo gledamo taj film da bismo imali pravo biti iznenađeni. Plenkovićeva pozicija je teška: ako krene čistiti stranku, izgubit će podršku članstva.

Ako ne krene s čišćenjem, izgubit će proljetne lokalne izbore jer je narodu dozlogrdilo takvo ponašanje zbog kojeg se država ubrzano prazni od stanovništva. Što god učinio, na jednoj strani bit će naopako.

Ali ako se već kune u nacionalni interes, ne smije imati dvojbe. Muljatorima mora dati cipelu,bez oklijevanja, traženja alibija, formiranja povjerenstava i izvlačenja na zaštitu države. Država se brani poštenjem.