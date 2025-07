Plenković ide na more: Evo gdje će premijer ljetovati ove godine

Današnjom sjednicom Vlade, posljednjom prije ljetne stanke, označen je početak godišnjih odmora za članove Vlade. Kako doznajemo iz krugova bliskih premijeru, predsjednik Vlade Andrej Plenković ljeto će, kao i proteklih godina, provesti u riječkoj rezidenciji Costabella, misterioznoj vili koja je desetljećima bila obavijena velom tajni.

Glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio je za 24sata kako će Plenković i ovoga kolovoza imati niz službenih obaveza tijekom odmora. Već 3. kolovoza premijer će prisustvovati Sinjskoj Alci, a dva dana kasnije i službenom obilježavanju 30. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu. Kasnije, 18. kolovoza, najavljeno je njegovo sudjelovanje na svečanostima u Ravnom i Mostaru (BiH), gdje će otvoriti cestu između Ravnog i hrvatske granice te prisustvovati 35. obljetnici osnutka HDZ-a BiH.

- Troškove ljetnog odmora u Costabelli, trošak hrane i pića, predsjednik Vlade snosi sam za sebe i članove obitelji. Nema nikakvih troškova reprezentacija - rekao nam je Milić.

Godišnji odmor članova Vlade trajat će do kraja kolovoza, a prema neslužbenim informacijama, prva sjednica nakon ljetne stanke mogla bi se održati između 20. i 22. kolovoza. Negdje između Rijeke i Voloskog, skrivena u sjenama gustog šumarka i iza visoke ograde u Opatijskoj ulici, leži jedna od najtajanstvenijih vila na hrvatskoj obali, riječ je upravo o vili Costabella. Mjesto toliko zagonetno da o njemu kruže legende u rasponu od najokrutnijeg mafijaša 20. stoljeća do političke elite samostalne Hrvatske.

U javnosti gotovo nepoznata, vila Costabella godinama je bila izvan dosega običnih pogleda. Smještena na riječkom Biviju služila je mnogima. U vrijeme bivše Jugoslavije, vila je pripadala Aleksandru Rankoviću, čelniku Ozne i Udbe, moćniku iz najmračnijih kutaka sustava. No, kruže priče koje Costabellu pretvaraju u urbani mit. Domaće stanovništvo godinama prenosi tvrdnje da je upravo ovdje boravio nitko drugi do sam Al Capone, mafijaški boss koji je, prema legendi, na ovom skrovitom mjestu skrivao – vlastitu majku. Dokazi za tu tvrdnju nikad nisu viđeni, no to nije zaustavilo maštu građana. Mnogi su zato vili dali ime "Capone".

Nakon osamostaljenja Hrvatske, vila je prešla u ruke domaćih sigurnosnih službi. Od 1990. godine, pod upravom hrvatske obavještajne zajednice, Costabella postaje diskretno ljetovalište vrha MUP-a i SOA-e. Iako nikad potvrđeno službeno, postoji više naznaka da je vila bila odabrano mjesto odmora užeg kruga oko prvog hrvatskog predsjednika, Franje Tuđmana.

Ankica Tuđman i njihova kći Nevenka, prema podacima koji su se kasnije pojavili, često su provodile ljeto upravo na ovom imanju. U devedesetima ondje je boravio i Nevenkin sin, Siniša Košutić. Iz tog vremena dolazi i još jedna zanimljiva epizoda: Costabellu je koristio i Ivan Jarnjak, dugogodišnji ministar unutarnjih poslova i predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost. U vili se viđao i Vjeko Brajović, jedan od najutjecajnijih policijskih obavještajaca devedesetih, koji je u to doba bio zadužen upravo za sigurnost predsjednika Tuđmana.

Sam kompleks Costabelle govori dovoljno o njezinoj posebnosti. Na gotovo 5000 četvornih metara prostire se glavno zdanje od 288 kvadrata, manji stambeni objekt od 81 kvadrat, dva pomoćna objekta (34 i 41 m²), ali i raskošan bazen veličine 174 četvorna metra. Ispred kuće – park od gotovo 4000 kvadrata, a između njega i svijeta – šuma.