Izraelsko oružje za Srbiju: Plenković sad ima tri problema u odnosu s Netanyahuom

Susjedna Slovenija još je prošle godine donijela prijelomnu odluku o priznanju Palestine, kojom je potvrdila svoju privrženost dvodržavnom rješenju izraelsko-palestinskog sukoba i okončanju izraelske okupacije palestinskih teritorija. Ovih je dana slovenska vlada, i to prva u Europskoj uniji, dva najekstremnija ministra u vladi Benjamina Netanyahua, ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i ministra financija Bezalela Smotricha, proglasila personama non grata, i to zbog njihovih “genocidnih izjava kojima potiču ekstremno nasilje i teška kršenja ljudskih prava Palestinaca”.

