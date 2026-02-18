Obavijesti

News

Komentari 33
PREMIJER JE U INDIJI

Plenković: 'Indija je u top pet do sedam država iz kojih dolaze strani radnici. Vrlo su korisni'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Plenković: 'Indija je u top pet do sedam država iz kojih dolaze strani radnici. Vrlo su korisni'
Foto: Andrej Plenković/X

. Vodite računa da je 92 zaposlenih Hrvati, stranci su osam posto, rekao je premijer Plenković

Admiral

Premijer Andrej Plenković boravi u Indiji od srijede do petka, gdje će sudjelovati na četvrtom po redu globalnom samitu o umjetnoj inteligenciji u glavnom gradu New Delhiju.

Plenković će boraviti u New Delhiju od 18. do 20. veljače, a uz njega će biti ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Prvi globalni samit posvećen umjetnoj inteligenciji održan je 2023. u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2024. u Južnoj Koreji. Indija je domaćin sastanka na vrhu AI Impact nakon što je Narendra Modi u veljači prošle godine bio supredsjedatelj samita AI Action s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu.

 - Došli smo u New Delhi. Ovo je naš drugi sastanak s Narendom Modijem u manje od godinu dana. Trgovinska razmjena je prešla deset posto, ali ima još puno prostora s obzirom na to da je to najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Ideja ovog summita je poruka uključivosti i dobrobiti umjetne inteligencije. Ovdje je prije nekoliko tjedana potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Indije - započeo je Plenković pa dodao da je Hrvatska već prisutna na indijskom tržištu.

globalna utrka Indija gradi najveću AI platformu na svijetu, Adani ulaže 100 milijardi dolara
Indija gradi najveću AI platformu na svijetu, Adani ulaže 100 milijardi dolara

 - Ovdje je prisutan Infobip. Važan je razvoj prometa jer Indija želi ekonomski koridor Indija-Bliski istok- Europa koji bi završio na sjeveru Jadrana. Rijeka je spremna povećati svoje kapacitete kao tehnološka luka - dodao je premijer te dodao da ga čeka sastanak s velikim transportnim tvrtkama.

 - Hrvatska predstavlja mediteranska vrata Europe, a to je bitno za cijeli svijet. Ove godine presjedamo Inicijativom tri mora i inicijativom Devet mediteranskih zemalja - rekao je Plenković pa prokomentirao stranu radnu snagu.

 - Imamo više od 1.700.000 ljudi koji rade, imamo preko 150.000 stranih radnika. Većina njih je iz europskog ekonomskog prostora, ali i iz Indije i te regije. Indija je između top pet i sedam zemalja od kuda dolaze strani radnici. Ti radnici su korisni za građevinski sektor, usluge prometa, trgovine i u hotelijerstvu. Vodite računa da je 92 zaposlenih Hrvati, stranci su osam posto. Lani kada je Modi bio u Hrvatskoj bio je doček ispred Sheratona, tek tada shvatite koliko ljudi je tu i s kojim su ga oduševljenjem dočekali - rekao je Plenković. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć
AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

FOTO Grozne scene iz Novog Zagreba: Auti su bili smrskani, vozača izvlačila Hitna pomoć

Tim Hitne pomoći izvukao je i zbrinuo vozača. Vatrogasci su spriječili potpuno zapaljenje auta i odspojili akumulator

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026