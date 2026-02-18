Plenković: 'Indija je u top pet do sedam država iz kojih dolaze strani radnici. Vrlo su korisni'

Premijer Andrej Plenković boravi u Indiji od srijede do petka, gdje će sudjelovati na četvrtom po redu globalnom samitu o umjetnoj inteligenciji u glavnom gradu New Delhiju.

Plenković će boraviti u New Delhiju od 18. do 20. veljače, a uz njega će biti ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Prvi globalni samit posvećen umjetnoj inteligenciji održan je 2023. u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2024. u Južnoj Koreji. Indija je domaćin sastanka na vrhu AI Impact nakon što je Narendra Modi u veljači prošle godine bio supredsjedatelj samita AI Action s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu.

- Došli smo u New Delhi. Ovo je naš drugi sastanak s Narendom Modijem u manje od godinu dana. Trgovinska razmjena je prešla deset posto, ali ima još puno prostora s obzirom na to da je to najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Ideja ovog summita je poruka uključivosti i dobrobiti umjetne inteligencije. Ovdje je prije nekoliko tjedana potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između EU i Indije - započeo je Plenković pa dodao da je Hrvatska već prisutna na indijskom tržištu.

- Ovdje je prisutan Infobip. Važan je razvoj prometa jer Indija želi ekonomski koridor Indija-Bliski istok- Europa koji bi završio na sjeveru Jadrana. Rijeka je spremna povećati svoje kapacitete kao tehnološka luka - dodao je premijer te dodao da ga čeka sastanak s velikim transportnim tvrtkama.

- Hrvatska predstavlja mediteranska vrata Europe, a to je bitno za cijeli svijet. Ove godine presjedamo Inicijativom tri mora i inicijativom Devet mediteranskih zemalja - rekao je Plenković pa prokomentirao stranu radnu snagu.

- Imamo više od 1.700.000 ljudi koji rade, imamo preko 150.000 stranih radnika. Većina njih je iz europskog ekonomskog prostora, ali i iz Indije i te regije. Indija je između top pet i sedam zemalja od kuda dolaze strani radnici. Ti radnici su korisni za građevinski sektor, usluge prometa, trgovine i u hotelijerstvu. Vodite računa da je 92 zaposlenih Hrvati, stranci su osam posto. Lani kada je Modi bio u Hrvatskoj bio je doček ispred Sheratona, tek tada shvatite koliko ljudi je tu i s kojim su ga oduševljenjem dočekali - rekao je Plenković.