Plenković iz Splita: Ovaj grad je postao žrtva politike. Neću slušati Milanovićeve želje!

Plenković je u Splitu sudjelovao na svečanosti obilježavanja Dana Sveučilišta u Splitu, a potom je sudjelovao na sastanku s kandidatom za gradonačelnika, njegovim zamjenicima, kandidatima na listi HDZ-a i dužnosnicima u Splitu.

Uz predsjednika Vlade bio je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, ministar zdravstva Vili Beroš i državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.

Rekao je kako HDZ-ovi kandidati za zamjenike gradonačelnika Grada Splita su Zrinka Mužinić-Bikić i Tomislav Šuta.

- To su sjajni kandidati koji komponenti raju ovaj tim, i za gradonačelnika i za gradsko vijeće gdje je HDZ ujedinjena i odlučna da ostvari sjajan rezultat. Mi smo im došli dati potporu u drugom najvećem gradu Hrvatske, gradu koji je postao žrtva, žrtva politikantstva, politike koja se ruga biračima Splita - rekao je premijer.

- Ovdje ljudi jako dobro znaju kako je to kad se netko s nekim ruga, a to je ako dobiješ povjerenje na izborima, imaš većinu u gradskome vijeću i nakon toga rušiš sam sebe, vijeće, izvodiš ljude na izvanredne izbore, a za godinu dana nisu napravili ništa - to je rezime, a povrh toga imamo sve ove afere koje doslovno sramote grad nažalost zbog postupaka ljudi koji nisu dorasli ovome poslu za kojeg su nažalost prošle godine dobili povjerenje - istaknuo je.

- Ovo je prilika da Splićani i Splićanke kažu ne, ne onima koji su agresivni prema novinarima, ne onima koji su u stanju ići svojevoljno u ovakve rabote koje smo imali priliku vidjeti posljednjih dana. To nisu ljudi koji mogu voditi drugi grad u Hrvatskoj, ni na koji način. Siguran sam da Splićani to jako dobro vide i zato je vrijeme da ljudi ovdje dobro razmisle te poklone povjerenje Zoranu Đogašu, čovjeku s perfektnom profesionalnom karijerom. On je u zreloj dobi, siguran sam da ima priliku upravljati i voditi ovaj grad na jedan dostojanstven, kulturan i civiliziran način. Okupljat će, a ne dijeliti, to je filozofija cijelog pristupa ovim izvanrednim izborima i uvjeren sam da će 26. lipnja Splićani i Splićanke dobro razmisliti kakvu budućnost žele, a kakvu ne žele - dodao je.

Otkrio je i kakva je razlika na izborima u Novskoj i u Splitu.

- Ovdje imate izbore u koje netko tko je već bio gradonačelnik, troši vaš novac, ne bi li možda ponovno postao, a pritom se razotkrio da nije učinio ništa, apsolutno ništa i da ima ljude s kakvima mnogi ne bi htjeli da recimo, moja kćer sutra ili možda vaša djeca imaju posla. To je ta razlika između Novske i Splita koja je nebo i zemlja - komentirao je.

'Neću slušati Milanovićeve želje, budite ozbiljni…'

Istaknuo je kako su DORH i policija neovisni i samostalni te rade posao bez pritiska.

- Plasirate mi tezu političke tajnice SDP-a Ahmetović. Ako ima nevidljive ruke o kojoj sanja Milanović, da mi utječemo na DORH, valjda bi ta ruka rekla da ne pokrećemo drugu temu. Imamo briljantnu temu u Splitu. Što bi bilo da se ovo Puljkovim zamjenicima dogodilo ljudima u HDZ-u? DORH i policija rade bez upliva vlasti - dodao je.

Komentirajući izjavu predsjednika Zorana Milanovića rekao je: “Što ima Banožić s ovim? U redu je da bude ministar, platio je kaznu. Neću slušati Milanovićeve želje, budite ozbiljni…”

Govoreći o uhićenjima navijača rekao je da ne zna što se događa i da to što je u Splitu, ne znači da ima uvid u sve.

- Jasno je da ne može doći do toga da više ljudi napada policiju. Kako je to moguće? Pa nije valjda hrvatska policija ničim izazvana došla u poziciju da se mora braniti. MUP radi izvještaje iz svoje nadležnosti - rekao je.

O aferi s Darinkom Dumbovićem rekao je: “Pratim sve kao i vi.”

- Ruska agresija na Ukrajinu dovela je do rasta cijena i inflatornih pritisaka - podsjetio je i dodao da će Vlada donijeti nove pakete kad to bude potrebno.

Naglasio je da im je važno da raste BDP, da je zaposlenost dobra, da turizam raste, a o intervencijama će odlučiti.

