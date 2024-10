Plenković izgubio živce: 'Koji to deal Milanović ima s Putinom?'

Plenković je izgubio živce kada se nakon svečanosti otvaranja 26. izložbe tradicijskih proizvoda "Jesen u Lici" u Gospiću dotaknuo podrške Ukrajini i stava predsjednika Zorana Milanovića oko slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Kazao je da Milanović "glumata" te da mu je sve zabrinjavajuće. Čudio se i njegovim izjavama u medijima.

- Zanima me koji deal s Vladimirom Putinom ima Milanović. Zato mi je to nojevsko ponašanje SDP-ovaca više za žaljenje. Valjda to rade na valu anketa koje, za mene iznenađujuće, su proruski orijentirane. Evo, sad kad imaju Roberta Hranja, neka im održi mali seminar o tome što je NATO i što se događa u Ukrajini - kazao je Plenković.

- Nezadovoljan sam time što po 75. put čitam na portalima da je to sukob oko slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Moraš biti debil da u nekom mediju napišeš da se hrvatske vojnike šalje u Ukrajinu. Takvo bezobrazno i namjerno dezinformiranje je dio hibridnog rata s kojim imamo problema u Hrvatskoj. Bilo bi dobro da nojevi progledaju - dodao je.

Tvrdi da je očekivao lavinu udara na Milanovića.

- Em ne želiš pomoći žrtvi, em lažeš. To sam očekivao da će se govoriti, ali ne, priča se o sukobu. To je sramota. Ljudi koji prate naš medijski prostor su konsternirani - zaključio je premijer.

Već smo na razini svih resora ponudili pomoć. Velika je katastrofa, ima i žrtava. Tko god će moći, pomoći će. Čekamo odgovor iz BiH. Žao mi je što se to dogodilo, kazao je Plenković osvrnuvši se na katastrofalne poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, piše N1.