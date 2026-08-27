Plenković: Izmjene Kaznenog zakona za dva tjedna. Stiže kazneno djelo ekocid

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak da će za dva tjedna na sjednici Vlade biti izmjene Kaznenog zakona koje uvode strože kazne za kaznena djela protiv okoliša, dok se sutra zaprimaju ponude za privremeno prekrivanje područja u Gospiću na kojem se nalazi zakopani otpad.

''Zakonske izmjene kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša bit će spremne kroz dva tjedna i očekujemo na sjednici Vlade 10. rujna prijedlog izmjena Kaznenog zakona sukladno najavama ministra Habijana iz saborske rasprave'', rekao je Plenković na početku sjednice Vlade.

Tim će se izmjenama, kako je najavio ministar pravosuđa, u zakon uvesti kazneno djelo ekocida, odnosno kazneno djelo teškog zločina protiv okoliša.

Za prve dvije faze nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su dvije ponude, dodao je premijer, a stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započelo je s pregledom dokumentacije i evaluacijom pristiglih ponuda.

''Aktivnosti na terenu započet će u najkraćem mogućem roku, u skladu sa zakonskim procedurama'', kazao je.

Osim toga, sutra se očekuje zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, rok izvršenja je najviše četiri mjeseca.

''Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljenjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procijednih voda'', istaknuo je Plenković.

Zaštitni sloj ostat će na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada. U međuvremenu, provodi se kazneni postupak, naglasio je predsjednik Vlade te ponovio da će svi počinitelji kaznenih djela za njih odgovarati. Građanima Ličko-senjske županije poručio je da nema mjesta panici i dezinformacijama.

''Hrvatski zavod za javno zdravstvo na nizu mjesta kontrolira sustav javne vodoopskrbe, u cijeloj županiji. Svi pouzdani, istiniti službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće'', kazao je.

Prvi institucionalni povratak posmrtnih ostataka

Proteklog vikenda obilježen je Europski dan sjećanja na sve žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, povodom kojega je u Donjem Maclju održan ispraća 500 žrtava čiji su posmrtni ostaci preuzeti iz masovnih grobnica u Sloveniji.

''Riječ je o prvom institucionalnom povratku posmrtnih ostataka. Od 2016. godine istraženo je 96 lokacija te pronađeno najmanje 2300 žrtava u masovnim i pojedinačnim grobnicama'', napomenuo je premijer.

Ovog vikenda obilježava se Međunarodni dan nestalih osoba. Hrvatska je u potrazi za nestalima u Domovinskom ratu ostvarila veliki napredak, rekao je Plenković, no još uvijek se traga za 1725 osoba.

Nakon katastrofalnog požara u Omišu, Vlada će nadoknaditi plaće svima koji su zaposleni u objektima koji su stradali ili oštećeni u požaru, poručio je predsjednik Vlade.