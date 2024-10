Plenković: Jabil je dokaz da je Projekt Slavonija uspio!

Kada je početkom prošle godine najavljeno da će se u Osijeku graditi tvornica koja će zapošljavati 1500 ljudi , vijest je djelovala nevjerojatno. No, američka kompanija Jabil uspjela je u manje od godinu dana, uz svekoliko pomoć lokalne samouprave, izgradili impozantan objekt koji je danas i službeno otvoren. Jabil je tvrtka sa sjedištem na Floridi koja svoje proizvodne pogone ima diljem svijeta, zapošljava ogroman broj ljudi i ima godišnji prihod od oko 30 milijardi dolara, što je kao državni proračun RH. Osječki pogon je prva greenfield investicija ove kompanije u Europi u posljednjih 20 godina jer se većina njihovih drugih tvornica nalazi u SAD i Aziji.

Zbog svega toga Jabil je na otvorenje u Osijeku uspio dobiti i premijera Andriju Plenkovića, ministra gospodarstva Antu Šušnjara te, dakako, američku veleposlanicu u Hrvatskoj.

Odmah na početku predstavnici Jabila, Victor Morales, direktor za razvoj operacija Jabila te Fred McCoy, izvršni potpredsjednik za globalne operacije, zahvalili su domaćinima, gradonačelniku Osijeka Ivanu Radiću te županu Mati Lukiću, što su im pružili svesrdnu podršku u realizaciji ovoga projekta. Osijek je, inače, izabran kao grad za ovu ogromnu američku investiciju, među 16 drugih europskih kandidata.

'Ovo nije samo nova tvornica, nego izvor novih mogućnosti za razvoj lokalne zajednice. Osim što Jabil nudi nova radna mjesta, također ćemo povećati proizvodnju u Hrvatskoj, a planiramo i širiti postojeći prostor u Osijeku. Jabil ima tradiciju proizvodnje staru gotovo 60 godina koja je započela u kuhinji u maloj kući u Michiganu, a danas se bavi projektiranjem, inženjeringom i proizvodnjom sklopova i sustava elektroničkih ploča za automobilsku industriju, zdravstvo i prijevoz i ima kupce iz cijelog svijeta. Zapošljavamo preko 150 tisuća zaposlenih u 25 zemalja i daleko smo više od tvornice. Mi donosimo rješenja za razne zahtjeve naših kupaca' istaknuli su čelni ljudi Jabila. Iako su najavili da će u Osijeku zaposliti 1500 radnika odmah na početku na više upita novinara koliko radnika trenutno radi u tvornici koja je već počela proizvoditi mikročipove za autoindustriju, nisu željeli odgovoriti. Neslužbeno se doznaje da je zaposleno između 100 i 150 osoba, od toga su tu mahom stranci, odnosno njihovi djelatnici iz menadžmenta drugih tvornica dovedeni u Osijek kako bi pokrenuli proizvodnju. U Jabilu ističu kako im je prioritet zaposliti lokalno stanovništvo zbog čega su zahvalni i osječkim veleučilištima i učilištima što su u svoje programe edukacija i prekvalifikacija uvrstili i znanja i vještine potrebne za rad u Jabilu kako bi se što veći broj potencijalnih radnika osposobio za stručan rad u tvornici.

'Projekt Slavonija je uspio! Prije osam godina smo, u suradnji sa slavonskim županijama i gradovima, krenuli u veliki transformativni proces ovoga dijela zemlje. Ravnomjerni regionalni razvoj je konstanta naše politike, a on podrazumijeva i privlačenje investitora. Upravo je dolazak tvrtke James&Bill, skraćeno Jabil, nakon višegodišnjeg procesa biranja destinacije, za novu tvornicu izabrala Osijek. To govori da su Slavonija i Osijek promijenili svoj imidž. Jabil ima globalnu optiku, znaju gdje im je dobro uložiti, gdje je dobra radna snaga, dobar strateški položaj, gdje imaju perspektivu razvoja, i odabrali su Osijek. To je i zašto što smo mi prije osam godina rekli da ulaganju u Slavoniju, završetku koridora 5C, u osječku zračnu luku, dravsku luku, aglomeraciju, poljoprivredu, okoliš, a i stvarati pozitivne uvjete za one koji žele poslovati u Hrvatskoj, a to se dogodilo tako što smo dizali svoju međunarodnu ekonomsku i financijsku reputaciju. Imamo povoljan porezni sustav koji je otvoren prema investitorima. Jabil je doprinos transformaciji Osijeka i Slavonije' kazao je premijer Andrej Plenković istaknuvši kako je grad Osijek IT grad koji neprestano ulaže u IT tehnologiju, u talente i inženjere. Dodao je i kako će Jabil uvelike doprinijeti dobrim odnosima Hrvatske i SAD.

Grad Osijek Jabilu je prodao zemljište iz svoje industrijske zone za 5,3 milijuna eura.

'Jabil je značajnija gospodarska investicija u novijoj povijesti Hrvatske. To je visoko tehnološki pogon koji je još jedan korak u gospodarskoj transformaciji Osijeka koji je u posljednje dvije godine jedan od najuspješnijih gradova u povlačenju sredstava iz EU. Osijek postaje središte inovativnosti, tehnologije te razvoja ljudskog kapitala ove regije. Jabil nam je iskazao povjerenje dolaskom u naš grad. Radujemo se daljnjem razvoju pogona i širenja cijele poduzetničke zone Nemetin' kazao je tom prilikom gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.