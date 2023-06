'Plenković je licemjeran prema Ukrajini i Rusiji, a HDZ je jedina profesionalna stranka u zemlji'

Na more ove godine planira ići 40 posto građana, podatak je Glasa Slavonije, na koji se za emisiju Novi dan N1 osvrnula komunikacijska stručnjakinja, bivša SDP-ova ministrica zaštite okolišta i bivša saborska zastupnica Mirela Holy.

- To zvuči kao podosta slab postotak, a razlog bi mogao biti lošiji životni standard, odnosno, cijene koje su osjetno veće u turističkim područjima nego prethodnih godina. Čini mi se da je to malo i to pokazuje da smo u dosta teškoj financijskoj situaciji da je recesija uzela maha. Bilo bi lijepo da si veći postotak ljudi može priuštiti ljetovanje - rekla je Holy te istaknula kako osobno ne voli ići na more.

Komentirala je i financijsku poziciju Hrvatske, kao i o Fortenovi, što je potvrdio Financial Times te zapravo kroz saznanja sugerirao da je vlast bila podosta involvirana uz Fortenovu kroz pritisak na Allianz

- Vlada je bila itekako involvirana, što ovo potvrđuje. Repovi će se vući još godinama i ne iznenađuje me što je objavljeno. To se moglo vidjeti i kroz lex Agrokor - izjavila je Holy pa se osvrnula na potencijalnu štetu Plenkovićevoj vladi:

- Zasad se samo radi o šteti za reputaciju, ali bojim se da bi moglo imati i pravne međunarodne konzekvencije - rekla je.

Iako pod sankcijama, ruske kompanije su imale više investicija u Hrvatskoj prošle godine nego prije. No, Holy smatra da premijer zbog svoje oštre retorike kontra Rusije pokazuje licemjerje.

- U praksi vidimo da je to suprotno, što se vidi kroz povećanu trgovinsku razmjenu Hrvatske i Rusije. Ona je bila među najvećima u Europskoj uniji, što je dokaz licemjerja, ne samo prema Ukrajini nego i Rusiji - smatra bivša ministrica zaštite okoliša.

Istaknula je i kako HDZ neće imati velikih problema na izborima.

- Međutim, nisam sigurna da će se parlamentarni izbori realizirati sljedeće godine. Prema svemu što se trenutno događa, gdje se Plenković ponaša kao Djed Mraz, svima dijeli nešto. Usudila bih se reći da će izbori biti već ove godine, možda i tijekom jeseni. Jer, ovo kako se Vlada ponaša, djeluje kao da su izbori ove godine. Dijele šakom i kapom pa mi se čini da će oni biti u vrlo kratkom roku - objasnila je.

Vjeruje kako HDZ neće imati problema ni u sastavljanju vlasti.

- Koliko god se to meni kao osobi koja ima lijevi i progresivni svjetonazor ne sviđa, HDZ je jedina profesionalna stranka u Hrvatskoj. Znaju kako se ponašati, kako komunicirati i kako pridobiti svoje biračko tijelo. Ne vidim apsolutno nikakvih problema da nakon parlamentarnih izbora pridobiju koga god trebaju. Tu su Suverenisti, Domovinski pokret, a ne bih se kladila da ne bi mogli pridobiti i određene zastupnike s centra ili ljevice. U posljednje vrijeme se podosta priča da bi socijaldemokrati mogli u koaliciji s HDZ-om na izbore, što bi za HDZ bilo možda i dobro jer bi pridobili određeni dio centra i lijevih birača, koji su razočarani ukupnim izgledom na lijevoj i progresivnoj sceni. Čini mi se da je to puštanje “balona” iz redova HDZ-a, ali ne sumnjam da bi pojedinci u redovima socijaldemokrata bili spremni na tako nešto kako bi napredovali u karijeri - istaknula je.