Plenković je odgovoran za Mikulića i učinjenu štetu

Premijer Andrej Plenković je rekao ne trepnuvši da nije znao da će glavni državni inspektor biti uhićen, nego da je smijenjen zbog drugih razloga koje nije htio elaborirati. A šefovi još šest javnih tvrtki su smijenjeni “radi profesionalizacije i učinkovitosti rada”. Ostaje vidjeti hoće li baš neki od tih smijenjenih slijediti Mikulića u Remetinec. Ali svakako je premijer znao nešto što ni drugi članovi Vlade nisu. Mikuliću nitko nije najavio smjenu, on je taj dan bio u uredu, zatim otišao u lov, a prije nekoliko dana činio se potpuno smirenim i sigurnim u svoju poziciju. I smijenjeni čelnici javnih tvrtki bili su mahom HDZ-ovci koji su na te pozicije došli po stranačkom ključu, na natječajima koji su služili kao paravan. Otkako je na vlasti, već devet godina, Plenković kadrovira na isti način.

