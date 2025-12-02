Plenković je vratio svoj HDZ na Karamarkove postavke i postao "brana normalnoj Hrvatskoj"

Andrej Plenković zna sve o nedjeljnom prosvjedu protiv fašizma. Zna sve o ljevici i njezinoj želji za "ideološkim podjelama" i "balkanskom federacijom bez država i nacija", zna sve o ćiriličnim porukama, o zastavama propalih država i režima...

Ali ništa od toga nije vidio.

Na jučerašnje pitanje novinarke da se očituje o napadima crnokošuljaša na povorke protiv fašizma u Rijeci i Zadru, predsjednik Vlade i HDZ-a doslovno je, bez imalo srama i nelagode, odgovorio: "Bili smo na misi, spremamo se u posjet Rimu, to je veliki događaj za moju obitelj, tako da vam iskreno kažem, nisam gledao niti jedan televizijski kadar tog događaja, ali sam danas dobio brifing pa sam vidio sve ove parole".

Nije gledao, ali je dobio brifing.

Zna sve o ljevici, ali ništa o desnici.

Je li Andrej Plenković u talačkoj krizi u HDZ-u? Je li postao žrtva desničarskog udara u stranci?

Žrtva desnice

Jer, prije par godina tvrdio je da je žrtva atentata ispred Banskih dvora kad je za sve optužio ekstremnu desnicu koja indoktrinira i radikalizira mlade ljude.

Nedugo nakon toga, njegovi spin doktori širili su priču da je upad Marka Perkovića Thompsona na autobus sa srebrnim nogometašima 2018. godine zapravo bio desničarski udar na Plenkovića.

Još prije dva tjedna, Nacional je prenio anonimne izjave dvoje HDZ-ovaca, jednog bliskog Vladi, drugog bliskog splitskom HDZ-u, koji su posvjedočili da je napad Torcidaša na srpsku kulturnu priredbu bio pokušaj provokacije, državnog udara i političkog udara na Plenkovića.

A sad, Plenković širi desničarsku propagandu protiv antifašista na temelju "brifinga" koji su mu pripremili u stranci, uz par fotografija s prosvjeda, na čemu je izgradio tezu da ljevica "umišlja kako je Hrvatska u fazi povijesnog revizionizma i ustaštva".

A kad ga se pita za desnicu, kaže da nije gledao. Da se spremao za misu. Za put u Rim.

Par parola

Par parola nažvrljanih na kartonu proglasio je željom za reanimacijom Jugoslavije ili balkanske federacije, ali pola milijuna ljudi koji urlaju "Za dom spremni" na Thompsonovu koncertu, uz nasilničke desničarske incidente koji se provode pod ustaškim pozdravom, proglašava "minornim akterima koji bi htjeli neku revitalizaciju NDH, ali to nikako nije nešto bitno i relevantno u današnjem hrvatskom društvu".

Kako nije relevantno kad Ivan Anušić kaže da na Thompsonu kreće dubinska svjetonazorska promjena hrvatskog društva. Kako nije relevatno kad su Plenkovićevi koalicijski partneri nositelji ZDS nostalgije. Kako nije relevantno kad je HDZ doslovno legalizirao ustaštvo i ZDS.

Plenković je tako od žrtve radikalne desnice postao zagovornikom, pa i glasnogovornikom te desnice koja sama izaziva podjele i kreira histeriju oko jedne ili dvije zastave ili transparenta, dok se tisuće ustaških simbola, povika i ikona u javnom prostoru proglašava domoljubljem.

Anušićevo huškanje

Ivan Anušić, Plenkovićev ministar obrane i glavni aspirant za titulu lidera HDZ-ove i hrvatske desnice, također je u dalekom Bruxellesu "pratio poruke i simbole" i zaključio kako "to nije bio prosvjed protiv fašizma". "To je bio čisti prosvjed protiv Hrvatske, rekao bih projugoslavenski prosvjed", kazao je Anušić, uspijevajući spojiti prosvjed protiv fašizma s prosvjedom protiv Hrvatske.

Hoće li Anušić idući puta poslati policiju na "protuhrvatske prosvjednike", umjesto huligana i maskiranih crnokapuljaša?

Hoće li ovim izjavama biti amnestirani svi napadači na mirne prosvjednike jer, eto, oni djeluju u obranu Hrvatske od "projugoslavenskih i protuhrvatskih prosvjednika"?

HDZ je opet brana

"HDZ je sve ovo vrijeme jedina istinska, prava i zrela pozicija, a to je činjenica da smo brana normalnoj Hrvatskoj", ispalio je Plenković znakoviti lapsus, jer se ova pozicija HDZ-a između crnokošuljaške i kleronacionalističke Hrvatske i one antifašističke, građanske Hrvatske doista legitimirala kao "brana normalnoj Hrvatskoj".

Plenković rast proustaške, kleronacionalističke desnice proglašava "minornim", a u nekoliko simbola na mirnom prosvjedu vidi opasnost i prijetnju za opstanak današnje Hrvatske.

Ova zamjena teza i Plenkovićev zaokret u odnosu na period od prije samo dvije godine kad se žalio da je žrtva Domovinskog pokreta i ekstremističke desnice, potpomognut orkestriranim obračunom njegovih HDZ-ovaca s ljevičarima i antifašistima koje se optužuje da "provociraju desnicu, izazivaju podjele i rade protiv Hrvatske", sugerira da je desna frakcija vladajuće stranke preuzela kontrolu.

HDZ se vratio na Karamarkove postavke.

Udar na ljevicu

HDZ je postao sponzor i promotor radikalne desnice, huškač i potpiritelj sukoba i podjela, lider desničarskog udara na oporbu, ljevicu, antifašizam, Ustav, ljudska i građanska prava.

Na čelu s premijerom koji se ponaša kao da je žrtva otmice.

Koji se brani da ne gleda televiziju kad treba vidjeti desničarske udare.

Koji se brani od novog desničarskog udara na sebe i svoju vladu tako da crnokošuljaše, huligane i nasilnike huška na svoje političke protivnike.

S kim je, takav je

Pa Tomo Medved poručuje Daliji Orešković da pazi što priča ako ne želi da joj desničari dođu pod prozor, a Nataša Tramišak govori o "lažnoj ideologiji antifašizma" i tvrdi da su "antifašisti bili gori fašisti od fašizma i nacizma".

Uglavnom, Plenković se ponaša po principu "s kim ti, takav si". U koaliciji s Miloradom Pupovcem pozirao je kao umjereni konzervativac, u koaliciji s Ivanom Penavom pretvorio se u radikalnog desničara.

Prolazi sve što njemu odgovara.

Međutim, sada je zauzeo političke pozicije s kojih više nema povratka. Njegov HDZ doista je postao brana normalnoj Hrvatskoj.

