Plenković je zbog ovih pet stvari trebao maknuti Banožića i prije

Kada je naglo otišao ministar državne imovine Goran Marić, javnost je upoznala Marija Banožića, 40-godišnjeg Vinkovčanina koji je trebao voditi resor koji je zapušten iako ima najveći potencijal. Nije uspio, ali je imenovan u sljedećoj Vladi za ministra obrane. Banožić je redao gafove i afere, a mi donosimo pet situacija kada je definitivno trebao otići s pozicije. Premijer Andrej Plenković ga je razriješio dužnosti dok leži u bolnici nakon što je u subotu skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić, otac dvoje djece.

Nije ga bilo čuti ni vidjeti

1. Nakon godinu dana u Ministarstvu državne imovine, nije napravio baš ništa. Nije ga se vidjelo ni čulo, a kamoli da je predložio neke zakone ili pravilnike. Uopće se nije snalazio na tom poslu i zato nije trebao ostati u Vladi. Ali ipak, u zadnji tren, 2020. njegovo ime iskrsava kao onog tko će voditi resor obrane. Kuloari su tada pričali da je moćni slavonski HDZ-ovac Tomislav Čuljak intervenirao kako bi Banožić ostao kao dio slavonske kvote, a Čuljak je nedavno to u jednom društvu opovrgavao tvrdeći da je Banožića zaštitila tadašnja premijerova ljubimica: Gabrijela Žalac. Žalac i Banožić su prijatelji, a zajedno su pisali i znanstvene radove.

Dodijelio si stan

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - ILUSTRACIJA

2. Tek naknadno se otkrilo da je Banožić kao ministar državne imovine ipak nešto radio: sam sebi je dodijelio stan od 92 kvadrata u centru Zagreba. Samo u ovom slučaju je izrekao nekoliko neistina kroz vrijeme, a svaka od njih bi bila dovoljna za smjenu. Tvrdio je da je laž da je sam sebi dodijelio stan, ali Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je dobilo sve dokumente i utvrdilo: prvo je on osobno proglasio sporni stan stanom za službene potrebe, a zatim ga odmah sebi dodijelio. To je jasan sukob interesa i zlouporaba položaja, ali Plenković ga je ostavio. Nadalje, tvrdio je da mu je veći stan potreban zbog troje djece, pokazalo se da uzima naknadu za odvojeni život i djeca nisu s njim. Probala se umanjiti i vrijednost uloženog u stan, ali su na kraju dokumenti pokazali da je u uređenje uloženo preko 360.000 kuna. Pokazalo se točno da mu je tvrtka Državne nekretnine kupila i najmanje sitnice za stan, od ukrasnog bilja, pegle, pekača kruha, zavjesa itd.

DORH dvije godine šuti o pečaćenju

3. U ekskluzivnom razgovoru za 24sata, zviždačica Maja Đerek je opširno svjedočila kako je Banožić kao ministar imovine sazvao sastanak na kojem je naredio da se otpečate dva poslovna prostora u centru Zagreba koje su bile u posjedu obitelji Rodić koja ih je bespravno koristila i nije plaćala zakup. Pokazalo se da državi duguju 5,8 milijuna kuna, od čega 3,8 milijuna za zakup. Banožić je tvrdio da su prostori zapečaćeni bez osnove i da su oni mogli tužiti. Skrivao je zapisnik sa sastanka, a 24sata su nakon 107 dana izborila dobivanje zapisnika. U njemu se zaista pokazalo da je vikao tko su oni da pečate prostore, da su unutra stvari ljudi, da zašto se to radi dva tjedna prije izbora. Dakle, ministar je za bespravne korisnike, koji duguju državi milijune intervenirao i kritizirao službenice, što je jasno obilježje zlouporabe ovlasti. DORH već dvije godine provodi izvide o slučaju, ali zasad nema nikakve odluke.

Vozili ga Pilatusom

Foto: F.KLEN

4. Banožić je bio na godišnjem odmoru, a u Zagreb je trebao na hitni sastanak na koji ga je pozvao premijer. Prevezli su ga školsko-borbenim zrakoplovom Pilatus Ministarstva obrane. Pilot je čekao 7,5 sati u Zagrebu i onda vratio ministra na godišnji odmor. Još jednom je učinio isto, ali ovaj put ga je pilot prevezao u Zemunik, a nije bilo povratnog leta. I ovo premijeru nije bio razlog za smjenu iako se radi o zloporabi materijalnih sredstava MORH-a. Možda zato što ga je on zvao na sastanak.

Ni dron ga nije bacio s pozicije

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

5. Nepoznata letjelica uđe u zračni prostor države, a nitko je ne primijeti. Leti dok ne izgubi gorivo i padne tik pored studentskog doma, u gusto naseljeni glavni grad države. Može li itko zamisliti da se to dogodilo bilo gdje u Europi, a da ministar obrane barem ne ponudi ostavku? Ali ni Banožiću to nije palo na pamet, a kamoli Plenkoviću da ga pozove na odgovornost. Dolet drona je bio samo početak. Banožić je tvrdio da je na njemu bila avio bomba, službe su bile pogubljene, cijela komunikacija smušena, a ni danas javnost ne zna što se dogodilo i što je točno bilo na dronu. Banožić je, dodatno, iskoristio ovaj nemili događaj da kupi protuzračni sustav Mistral iako je on kratkog dometa i služit će samo za zaštitu novih borbenih zrakoplova.

Gore navedeni razlozi su razlog za odlazak u svakoj uređenijoj državi. Ali nisu jedini, te postoje brojni rubni slučajevi koji bi u društvima s razvijenijom političkom kulturom završili ostavkom ili smjenom ministra, a kod nas je najvažnije da je "sve po zakonu".

Ministar obrane i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović jednostavno nisu komunicirali i nisu se mogli o ničem dogovoriti i zbog njihovih sukoba pati i vojska. Nadalje, 24sata su otkrila da je Banožić i ratni brod Omiš dao za prijevoz biskupa s Hvara u Split. Nakon ređenja hvarskog biskupa, trebali su na krizmu, a trajekta nije bilo, pa je ministar dao ratni brod u aferi "Popovnjača".

U uređenijim društvima, Banožiću bi vjerojatno netko i objasnio da nije baš pristojno kada čovjek na državnoj funkciji uzima subvencije od iste te države. Ali ministar će dobiti 25.600 eura državne subvencije APN-a da si izgradi novu kuću. Iako ima privatni stan, te koristi državni. Subvencije su inače namijenjene mladim obiteljima, a on se godinama i brojem članova obitelji uklapa u kriterije.

Banožić je kasnio i s izgradnjom hangara za donirane helikoptere Black Hawk koje smo dobili od SAD-a, a hangari su plaćeni i skuplje nego je predviđeno. Nije napravljen niti jedan novi ophodni brod iako se grade u Brodosplitu. Za to je odgovoran i vlasnik Brodosplita koliko i ministar, ali kako nije postignut dogovor, sve stoji na mrtvoj točki.

Banožić je postao i predavač na učilištu koje je osnovao MORH, a predavač je i na još dva visoka učilišta iako za predavanja nema vremena. Sve kako bi napredovao do više titule. Jedan njegov zastarjeli stručni rad o e-marketingu je šokirao i nasmijao cijelu Hrvatsku. Za priručnik u 2020-godini je prepisao definicije i primjere s početka stoljeća. Ali ono što je strašno u tom slučaju je da je rad prošao i stručnu recenziju. Recenzirali su ga oni koje je prepisao, a hvalospjev radu je dala žena kojoj je nadređen u županijskom HDZ-u.