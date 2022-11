Plenković: Među pet država smo s najvišom stopom gospodarskog rasta ove godine

Premijer Andrej Plenković na Zagrebačkom velesajmu 44. međunarodni sajam knjige - Interliber, a potom dao izjavu za medije.

Uz premijera Plenkovića bili su i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

POGLEDAJTE VIDEO:

Istaknuo je kako mu je zadovoljstvo biti na 44. Interliberu te kako je atmosfera divna.

- Razgovarali smo s puno izdavača, jedna pozitivna i vibrantna je atmosfera - rekao je premijer te dodao kako je velik odaziv sugrađana iz cijele Hrvatske, a posebice mladih.

Rekao je kako on uglavnom čita priče djeci.

Komentirao je i procjene Europske komisije koja je dala pozitivnu preliminarnu ocjenu hrvatskog zahtjeva za isplatom 700 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, koji će biti isplaćeni nakon što države članice EU-a daju zeleno svjetlo.

- To potvrđuje ono što mi govorimo, vidimo da je to doprinos izvoza i ulaganja, EU fondova i mjera vlade, osobne potrošnje i turizma. Među pet država smo s najvišom stopom rasta ove godine što je jako dobar zalog za iduću godinu. Procjene za inflaciju su upola manje nego što su ove godine. Bit ćemo zaštićeniji zbog članstva u euro zoni - kazao je Plenković.

Plenković o Milanoviću: On je ove godine odlučio otići u Škabrnju i to je dobro

Komentirao je Milanovićev odlazaka u Škabrnju i dvije kolone u Vukovaru.

- Ne znam je li baš aludirao na mene - kazao je Plenković na pitanje novinara da su incidenti u Vukovaru uvijek bili od strane onih koji su sada na vlasti.

- Ono što je puno lošije, ono što sam ja vidio da je govorio, on stalno izvrće tu jednu lažnu tezu, i to nije dobro da ostaje, a to da je Vlada izručila Agrokor ruskim bankama. To je laž. On kao pravnik zna da su ruske banke bili kreditori, oni koji su dali novac bivšem vlasniku, gospodinu Todoriću. On nije bio u stanju vratiti, zadužio je kompaniju, Vlada je poduzela korake, spasila radna mjesta, dobavljače... i ići s ovakvim tezama je lažno. Ovo drugo su bile bezvezarije. On je ove godine odlučio otići u Škabrnju i to je dobro. Mi ćemo biti u Vukovaru. Očekujem da u Vukovaru bude dostojanstvo. Njegovu politizaciju ostavimo za neko drugo vrijeme - rekao je.

Najčitaniji članci