Plenković: 'Milanović nije ni trebao biti pozvan na samit. To što je bio Vučić ništa ne mijenja'

U studenom će biti 1000 dana ruske agresije. Dosad smo dali oko 300 milijuna eura pomoći. Nastavit ćemo pomagati i dalje, kazao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade. Podsjetio je da je susret u Dubrovniku bio treći susret ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i predstavnika država JI Europe.

Stigao je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisan je i sporazum između Hrvatske i Ukrajine. Zadovoljan je, kaže, jer je sastanak u Dubrovniku dosad bio najuspješniji, a isto mišljenje dijeli i sam Zelenski. Ipak, nije bio zadovoljan komentarima u medijima zašto na samitu ne sudjeluje i predsjednik Republike Zoran Milanović.

'Milanović nije pozvan i nije trebao biti pozvan'

- To je pokazivanje neznanja kako se sudjeluje na međunarodnim skupovima, to je potpuni izostanak minimalne upućenosti u međunarodne skupove. Nikada ne sudjelju i predsjednik i premijer, uvijek sudjeluje jedan. Tu nema dilema, niti ga se zvalo, niti je on pokazivao inicijativu da dolazi. To valjda dovoljno govori i ovim apologetima iz SDP-a.

Nije pozvan jer nije ni trebao biti pozvan niti sam ja trebao biti u Crnoj Gori ili Poljskoj niti se tamo guram. Druga stvar je stvar stava prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Tu je stav Vlade jasan i to je unisoni stav zapadnog svijeta. Milanović već dvije godine ima proruski stav, retoriku i narativ. Nažalost se to reflektira i na raspoloženje hrvatske javnosti.

To nije došlo slučajno, nisu Hrvati, dio njih, ostali bez osjećaja solidarnosti prema Ukraniji sami od sebe. Dio je to postao jer sluša Milanovićev proruski narativ. Jednu su nam sramotu priuštili u Saboru prije godinu dana, sad će imati drugu priliku - kazao je Plenković.

Aludirao je tu na prvorazredno političko pitanje u Hrvatskoj, odnosno glasanje u Saboru o slanju pripadnika Oružanih snaga u vojne misije NATO-a i EU, među kojima je i obučna potpora Ukrajini. Milanović ne podržava sudjelovanje vojnika u obučnim misijama ukrajinskih vojnika, a tvrdi da se time NATO uključuje u rat na ukrajinskom teritoriju.

Ponovio je da je podrška Ukrajini ispravna, a da se oni koji podržavaju Milanovića i nastoje u drugi plan bit ovog skupa zapitaju zašto je tamo bio Vučić.

- Bio je jer je dio tog formata jer dolazi. To ništa ne mijenja. Bolje da pokušaji da Srbija podržava Ukrajinu budu u organizaciji Hrvatske. … Nadam se da će oni koji su to malo detaljnije pratili ipak se vratiti na sadržaj i malo bolje protumačiti kakva je stvarna pozicija Hrvatske prema Ukrajini - kazao je Plenković pa dodao da je "najgore biti uskraćen za istinu". Dodao je da javnosti treba razjasniti situaciju.