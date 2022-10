Plenković: 'Milanovićeva izjava o Pelosi je potpuno nebitna'

Premijer Andrej Plenković odbacio je u utorak, kao „apsolutno nebitne“, komentare predsjednika države Zorana Milanovića da predsjednica američkog Kongresa Nancy Pelosi, koja je u Zagreb došla na samit Krimske platforme, „nije izvršna vlast“.

„Gospođa Pelosi nije gubila vrijeme na nebitne teme, a ni mi“, rekao je premijer Plenković na tiskovnoj konferenciji nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, potaknut pitanjem novinarima o komentarima predsjednika Milanovića.

Riječ je o nečemu "apsolutno nebitnom", što novinari "čine temom", rekao je premijer.

Predsjednik Milanović boravio je u Makarskoj u vrijeme održavanja samita Krimske platforme na koji nije bio pozvan i tada je rekao da se neće susresti s Pelosi jer je susret „prekasno“ zatražila američka ambasada.

"Gospođa Pelosi nije izvršna vlast, to su kurtoazni sastanci. Ona ionako za dva tjedna neće biti to što je sada", izjavio je Milanović.

Premijer Plenković istaknuo je da ga takve izjave ne zanimaju, jer je njemu važna Hrvatska.

"Vanjskopolitički uvažena, respektirana, snažna Hrvatska, koja zna što je dobro, a što je zlo“, rekao je.

„Ove teme, je li on (predsjednik Milanović) otišao u Makarsku ili je trebao biti tu i primiti nekoga, to mene uopće ne zanima. To neka on objašnjava ... Ja ne znam na koji će on skup ići u Krimu. Možda da ga Rusija organizira“, poručio je Plenković.

Najčitaniji članci