Plenković na Korčuli: Do kraja desetljeća svako dijete imat će svoje mjesto u vrtiću

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je u Blatu na Korčuli prisustvovao programu obilježavanja početka nove školske godine, a potom obišao prostorije Osnovne škole Blato i Srednje škole „Ivo Padovan“.

„Obrazovanje je najvažnija faza naših života koje nam određuje daljnji životni put. Hvala svima koji se trude s više od 600 tisuća mladih u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, kako bi dobili što snažnije temelje", istaknuo je.

Premijer Plenković je naglasio je i da su temeljni ciljevi da svako dijete, bez obzira živjelo u manjoj općini ili velikom gradu, ima svoje mjesto u vrtiću.

"Taj cilj ostvarit ćemo do kraja ovog desetljeća. Jednako tako i da sve škole u Hrvatskoj u konačnici budu u sustavu jednosmjenske nastave jer se pokazalo da je to najučinkovitiji način za najkvalitetnije rezultate“, rekao je.

Podsjetio da su odlukama Vlade u protekla dva mandata svoj djeci osigurani besplatni udžbenici, besplatni prijevoz i besplatan obrok.

„To su preduvjeti za demografsku revitalizaciju, jačanje obitelji i, u konačnici, za snagu hrvatskog naroda i cijelog društva“, poručio je.

Osnovna škola Blato među prvima se u Hrvatskoj uključila u eksperimentalni program cjelodnevne nastave i jedina je takva u Dubrovačko- neretvanskoj županiji.