Plenković najavio: 'Ministarstvo radi na tome kako olakšati građanima najam stanova'

Bojan Glavašević, zastupnik Zeleno-lijevog bloka, pitao je premijera Andreja Plenkovića tijekom rasprave u Saboru o oporbenoj inicijativi njegova opoziva zna li koliki postotak raspoloživog dohotka netko s prosječnom zagrebačkom plaćom izdvaja za stanarinu za dvosoban stan.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne znam niti je to pitanje kojim bih se ja trebao baviti. Međutim, pitanje s kojim bi se svi zajedno trebali baviti jest rast cijena stanarina u Gradu Zagrebu, osobito u Centru, koje danas i s neprevelikim brojem kvadrata dolaze i do 1000 eura, što je, naravno, zabrinjavajuće, i dovodi nas do zaključka da je brojnim ljudima s njihovim primanjima teško iznajmiti stan - poručio je pa istaknuo ono što zna.

- Koliko je točni postotak, ne znam, no ono što znam je da će ministar graditeljstva, u okviru čijeg portfelja je i politika stanovanja, cijena nekretnina i najma, izaći s prijedlozima jednog okvira politike koji bi trebao olakšati našim građanima i pitanje najma stanova - najavio je premijer, a potom mu Glavašević sam odgovorio na pitanje.

- 68 posto raspoloživog dohotka i to je brojka koja je ogroman problem. U rezoluciji Europskog parlamenta od 2021. se govori o pravu na priuštivo stanovanje i da, to je problem svih nas - kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: MILANOVIĆ OPLEO PO PLENKOVIĆU

Najčitaniji članci