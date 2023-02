Cijene najma nikad veće: Uvodi se subvencija za podstanare?

Cijene nekretnin u velikim gradovima u Hrvatskoj 'otišle su u nebo'. Kako javlja RTL Danas, vlada planira subvencioniranje najma kao novu mjeru.

- Recimo, za dvosoban stan za najam od 45 do 50 kvadrata potrebno je izdvojiti čak 550 do 600 eura. Ako pričamo o centru ili širem centru, to ide i naviše, oko 750 eura - otkrila je Klara Kregar, agentica za nekretnine.

Skuplji kvadrati najviše pogađaju studente koji sve teže financiraju nebeski visoke cijene kvadrata.

- Postoje primjeri u kojima studentima u roku tjedan dana stanodavci kažu da su povisili cijenu najma za 100 eura pa studenti moraju ili prihvatiti taj iznos ili tražiti novi smještaj. Tržište je takvo da će stanodavac naći nekog drugog koji će prihvatiti tu cijenu i studenti su stavljeni u vrlo nezgodan položaj - istaknula je Bruna Bandula, predsjednica Hrvatskog studentskog zbora.

Državni ured za mlade i demografiju svjesna je problema dostupnosti stanova za mlade pa tako planiraju nove mjere. Riječ je o subvencioniranju cijene najma za mlade obitelji.

- Mislim da je zbrinjavanje, pogotovo mlađe populacije, i rješavanje njihovog stambenog pitanja kroz najam ključna mjera koja nedostaje u Hrvatskoj. Ona postoji u većini europskih država i mislim da je krajnje vrijeme da se uvede i kod nas - zaključila je predsjednica Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, Lana Mihaljinac Knežević.

Prema najavama vladajućih, to će biti već ove godine. Jedino ostaje otvoreno pitanje pod kojim uvjetima i u kojem iznosu.

