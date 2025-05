Plenković nakon objave snimke Penave: 'Ima važnijih stvari, to nije tema za opterećivati se'

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak da ne komentira interne sastanke drugih stranaka, nakon objave u medijima snimke na kojoj čelnik DP-a Ivan Penava kaže da se Plenkovića nije pitalo oko koalicije DP-a i HDZ-a u Vukovaru, naglasivši kako to nije tema za opterećivati se jer ima važnijih stvari.

„Rekli smo da ne komentiramo snimke internih sastanaka. U okviru pregovora postizanja parlamentarne većine i koalicije imali smo niz dogovora programskog karaktera na nacionalnoj razini, a jedina tema koja je dogovorena za lokalnu razinu, je bila da će Domovinski pokret (DP) imati kandidata za gradonačelnika Vukovara, a HDZ za zamjenika, dok će HDZ imati kandidata za župana Vukovarsko-srijemske županije, a DP za zamjenika. To je sve i o tome smo nas dvojica postigli vrlo jasan dogovor”, rekao je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković o audio snimku DP-ovog internog sastanka koju je danas objavio Jutarnji list.

Na snimci objavljenoj u Jutarnjem se može čuti predsjednika DP-a i gradonačelnika Vukovara Penavu, koji je članovima stranačkog ogranka u Vukovaru 20. veljače objasnio kako je, po njegovom viđenju, došlo do koalicije DP-a i HDZ-a za lokalne izbore u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a vukovarski DP donio odluku da Domagoj Bilić bude njihov kandidat za novog gradonačelnika Vukovara u koaliciji s HDZ-om. 'Plenkovića zapravo nitko nije ništa ni pitao, on je na to morao pristati ukoliko je htio biti premijer', rekao je Penava stranačkim kolegama.

„Nije to tema za opterećivati se, ima važnijih stvari, ovo je puno važnije od bilo kakvih snimki”, kazao je Plenković novinarima u Sisku, nakon što je s ministrima obišao šest novoizgrađenih stambenih zgrada.

U aferi Hipodrom očito više nego dovoljno osnovanih sumnji na kaznena djela

Premijer Plenković se osvrnuo i na aferu Hipodrom, kazavši da je očito bilo više nego dovoljno osnovanih sumnji na počinjenje kaznenih djela pa su tijela kaznenog progona poduzela određene radnje.

„Kao društvo i javnost treba nam smetati to vječno pozivanje oporbe na nekakav tajming, jer ako je u pitanju netko iz neke državne firme ili je slučajno član HDZ-a, oporba ima 150 presica, tisuću objava, hajku, napade i etiketiranje. No, ako se dogodi da je to netko iz oporbe, u ovom slučaju iz vlasti Grada Zagreba, onda kažu da je to tajming, pristranost DORH-a; a što je nedopustivo”, naglasio je.

Plenković je ponovio da je to priča o dvostrukim kriterijima u Hrvatskoj, koji su toliko iritantni da ih treba razotkrivati.

"Savjetujem im da odmah pokrenu još jednu onako smislenu, pametnu i zakonitu inicijativu da se smijeni glavni državni odvjetnik, što bi bilo blagotvorno za hrvatsku demokraciju i jednake kriterije, a za ovo drugo neka se obrate 'starom HDZ-ovcu' Anti Nobilu, ironično je poručio oporbi.

Vijeće za obranu - glavne teme strategija obrane i dugoročni plan razvoja obrane

Vezano za Zakon o obrani, premijer Plenković kaže da će biti održana sjednica Vijeća za obranu u drugoj polovici svibnja na kojoj će glavne teme biti - strategija obrane i dugoročni plan razvoja obrane, a tek kasnije ćemo razgovarati o Zakonu o obrani, rekao je premijer.

Cilj je novog Zakona uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, odnosno, koncepta koji bi trajao dva mjeseca s nizom beneficija za one koji će proći tu obuku, naglasio je.

Premijer se osvrnuo i na dogovor koji treba postići s predsjednikom Republike Zoranom Milanovića o imenovanju novih veleposlanika, RH istaknuvši da model '50-50' za njihov izbor ne postoji.

„Ono što trenutačno postoji je poziv u okviru Ministarstva vanjskih i europskih poslova profesionalnim diplomatima da iskažu interes za mjesta koja će se osloboditi, a kada taj proces konzultiranja i filtriranja dođe u ozbiljniju fazu, onda ćemo obaviti konzultacije s predsjednikom”, najavio je premijer Plenković.

S obzirom da je danas zadnji dan 30-dnevnog natječaja za predsjednika Vrhovnog suda, Plenković je, na novinarski upit, rekao da predsjednik Republike ne može predložiti kandidata koji se na njega nije javio, poručivši da treba poštovati proceduru.

