90 MILIJARDI ZAJMA

Plenković nakon sastanka: 'EU pokazao da stoji uz Ukrajinu'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Čelnici država članica EU-a dogovorili su se u petak rano ujutro da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine, za koje će jamčiti europski proračun, bez korištenja ruske zamrznute imovine

Europska unija je donijela stratešku odluku o financiranju Ukrajine i pokazala da stoji uz tu zemlju, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon završetka sastanka na vrhu država članica EU-a.

“Mislim da smo donijeli važnu, stratešku odluku. Europska unija stoji uz Ukrajinu i omogućila joj je dobro financiranje za iduće dvije godine”, rekao je Plenković.

Čelnici država članica EU-a dogovorili su se u petak rano ujutro da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine, za koje će jamčiti europski proračun, bez korištenja ruske zamrznute imovine. Odluku o zajedničkom zaduživanju donesena je konsenzusom, s tim da su se tri zemlje Mađarska, Slovačka i Češka izuzele. Plenković kaže da to nije ništa neuobičajeno.

“Imali smo i ranije situacije kada bi neka zemlja napravila tzv. 'opt-out', to je da ne sudjeluje u tom. Dakle, postojala je jednoglasna odluka, ali bez zemalja koje su izrazile rezerve”, rekao je.

SUMMIT U BRUXELLESU Lideri EU u sobi bez mobitela, dramatični pregovori i odluka o Ukrajini. Tri članice bile protiv!
Lideri EU u sobi bez mobitela, dramatični pregovori i odluka o Ukrajini. Tri članice bile protiv!

Ukrajina će dobiti beskamatni zajam od 90 milijardi eura, koji će trebati vratiti kada joj Rusija plati ratnu odštetu. Europska unija je zadržala pravo da za otplatu toga zajma koristi zamrznuti rusku imovinu, a čelnici EU-a dali su mandat Komisiji da nastavi raditi na tome. Dogovor o reparacijskom zajmu za koji bi se koristila zamrznuta sredstva ruske središnje banke nije postignut zbog protivljenja Belgije, u kojoj se nalazi Euroclear, financijska institucija koja drži većinu te imovine.

Na pitanje predstavlja li današnji dogovor pobjedu, belgijski premijer Bart De Wever rekao je: "Mislim da je Ukrajina pobijedila."

