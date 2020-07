Plenković nakon sjednice ide k Milanoviću s potpisima, smanjit će se broj ministarstava

Andrej Plenković danas će nakon sjednice Vlade predsjedniku države Zoranu Milanoviću predati 76 potpisa kao mandatar nove Vlade. U ponedjeljak će otkriti imena tko će iduće četiri godine voditi ministarstva

<p>Da se prisjetimo strateškog uspjeha, a to je ulazak u Europski tečajni mehanizam II, započeo je premijer <strong>Andrej Plenković na posljednjoj sjednici Vlade u ovom sastavu. </strong></p><p>To će pomoći Hrvatskoj u pogledu njene reputacije, dodao je, te će biti snažan signal investitorima i ulagačima u naše obveznice.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>- Naš je zadatak da kroz iduće tri godine, a do kraja našeg mandata uvedemo euro i ostvarimo i taj strateški cilj - rekao je. </p><p>Podsjetio je na sastanak sa slovenskim premijerom i epidemiolozima sastali sa slovenskim kolegama razgovarali o epidemiji</p><p>- Mislim da je jako dobro da koordiniramo aktivnosti s našim susjednim zemljama, da turistička sezona bude što bolja premda su okolnosti zahtjevne - istaknuo je.</p><p>Danas će biti službeno objavljeni rezultati parlamentarnih izbora, istaknuo je, stoga će nakon sjednice Vlade otići na Pantovčak i predsjedniku Zoranu Milanoviću predati 76 potpisa za formiranje nove Vlade.</p><p>- Sredinom idućeg tjedna bit će konstituirajuća sjednica Sabora, a ovo je predzadnja sjednica Vlade. Imat ćemo još jednu u utorak - istaknuo je.</p><p>Kako su <strong>maske od ponedjeljka obavezne u svim zatvorenim prostorima</strong>, tako su ih i premijer Plenković i ministri stavili na svoja lica za vrijeme sjednice Vlade.</p><h2>Korona virus</h2><p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> istaknuo je kako, prema posljednjim službenim podacima, imamo <strong>1204 aktivna slučaja</strong> zaraze korona virusom. </p><p>- 132 ih je na liječenju, pet na respiratoru. U ovom valu epidemije preminulo je 12 osoba, većina je imala značajnije komorbiditete ili su bili visoke životne dobi, a dvije osobe bile su na respiratoru. Prosječna dob pozitivnih je 47 godina - istaknuo je dodavši kako novih žarišta nemamo.</p><p>- Još uvijek su aktivna žarišta s vjenčanja i drugih velikih okupljanja. U Umagu je u Domu za starije više zaposlenika i korisnika je pozitivno, epidemiolozi ispituju situaciju, a više ih je u samoizolaciji - dodao je.</p><p>Nakon popuštanja mjera, dodao je, rezultati su bili izvrsni, no u zadnjih 20-ak dana situacija se pogoršala. </p><p>- Iz tog razloga svakodnevno donosimo selektivne mjere. Najkraći put do suzbijanja epidemije je pridržavanje nužnih mjera i preporuka epidemiologa. Stoga molim građane za maksimalno strpljenje i kontinuirano odgovorno ponašanje. Hrvatska je pokazala zrelost i sposobnost izuzetne samodiscipline na početku epidemije, vrijeme je za ponavljanje tog obrasca ponašanja - poručio je Beroš.</p><p>Plenković je također apelirao na građane da se pridržavaju mjera. </p><p>- HDD - higijena, dezinfekcija, distanca. I ukoliko budemo oprezni, zaraza će biti manja - rekao je.</p>