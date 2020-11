- \u017delim da zajedni\u010dki obilje\u017eimo Me\u0111unarodni dan borbe protiv nasilja nad \u017eenama. Dana\u0161nji sastanak iskoristili smo za emancipiranje ove teme, neprihvatljivost nasilja nad \u017eenama. Rekapitulirali smo sve \u0161to smo zajedni\u010dki u\u010dinili u na\u0161em prvom mandatu - rekao je Andrej Plenkovi\u0107.\u00a0

<p>U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, predsjednik Vlade <strong>Andrej Plenković</strong> sudjelovao je na sastanku Nacionalnog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. </p><p><strong>POGLEDAJTE: Izjave nakon sastanka </strong></p><p>- Želim da zajednički obilježimo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Današnji sastanak iskoristili smo za emancipiranje ove teme, neprihvatljivost nasilja nad ženama. Rekapitulirali smo sve što smo zajednički učinili u našem prvom mandatu - rekao je <strong>Andrej Plenković</strong>. </p><p>- Pooštrili smo zakonske propise, uveli bolju koordinaciju svih institucija i otvoren dijalog koje je vlada vodila s udrugama. Svi ti napori urodili su plodom - rekao je. </p><p>Poručio je kako je današnji dan prigoda da se potpišu dva ugovora za sigurne kuće, a da će se potpisati još nekoliko. </p><p>- Time ćemo zaokružiti postojanje sigurnih kuća u svim županijama - dodao je. </p><p><strong>Jelena Veljača</strong>, predstavnica inicijative Spasi me, rekla je kako se nada da će sudionice inicijative biti i dalje prisutne na ovakvim sastancima. </p><p>Ministar <strong>Josip Aladrović</strong> rekao je da su ovaj dan obilježili u kontekstu što su činili i što će ubuduće činiti oko nasilja nad ženama. </p><p>- Možemo vidjeti da tijekom pandemije raste broj žrtava nasilja. Ono što činimo cijelo vrijeme, i kroz zakonodavne okvire, je stvoriti preduvjete u kojem nasilje praktički i tehnički neće biti tolerirano ni na radnom mjestu, ni u kućanstvu, ni na jednom mjestu. Postoji nulta tolerancija na nasilje - rekao je. </p><p>- Postoji nada da te sigurne kuće neće biti iskorištene u svom punom obujmu - poručio je Aladrović i rekao je kako im je to cilj i da će politike ići u tom smjeru. </p><h2>Aladrović o mjerama i ekonomiji </h2><p>Što se tiče novih epidemioloških mjera, Aladrović je ponovio da su preko 7,5 milijardu kuna utrošili na očuvanje radnih mjesta te da se nalaze u kompliciranoj situaciji jer brojke ne padaju, već rastu. </p><p>- Taj porast neminovno dovodi da moramo ići na suzbijanja i smanjenja javnih okupljanja, to donosi i utjecaj na ekonomiju - poručio je i dodao kako su svjesni da postoji neizvjesnost kod svih koji sudjeluju, možda najviše, u uslužnom sektoru, no da će Vlada biti konzistentna i pomoći svim subjektima koji se nalaze u lošoj situaciji. </p><p>- Imamo situacije kada se vodimo nekim drugim, bogatijim i snažnijim europskim zemljama. Određena traženja imaju logike, međutim oni zahtjevi koji idu u kontekstu određenog postotka, bojimo se da mi kao ekonomija ne možemo to izdržati. No, skloni smo sjesti s ugostiteljima i udrugama poslodavaca te drugim partnerima i porazgovarati o ekonomskim mjerama. Ova situacija nam iz dana u dan mijenja percepciju života i do sad smo pokazali da se s time znamo nositi - poručio je Aladrović. </p><p>- Svaka mjera će uz sebe sadržavati i ekonomsku protumjeru. Nastavit ćemo tako i dalje - rekao je. </p><h2>Rad zaposlenika javne uprave od kuće </h2><p>Na pitanje hoće li zaposlenici javne uprave od 1. prosinca raditi od kuće, ministar Malenica je rekao da se nada da će do kraja tjedna nadopuniti uputu koja već postoji. </p><p>- Brinemo o državnim i javnim službenicima, nadamo se da ćemo do kraja tjedna izaći s uputom vani - poručio je. Dodao je kako će se kroz uputu dati mogućnost čelnicima tijela da organiziraju posao kako bi se on mogao obavljati, ali da se brinu o zdravlju. </p><p>Hoće li službenici dobiti laptope? Malenica kaže da čelnik mora osigurati uvjete, ali da djelatnici mogu koristiti i vlastitu opremu. </p>