Plenković ne smije osvojiti pet mandata na EU izborima...

Ovo je jedan od čudnijih političkih ratova koje je Hrvatska vidjela. Ovih dana, naime, užarene su telefonske linije Plenkijevih protivnika. Oni pokušavaju Plenkovića baciti na koljena tako što će spriječiti njegove pristaše da mu, masovnim izlaskom na EU izbore, osiguraju pobjedničkih pet mandata (šest bi bio trijumf tuđmanovskih razmjera).

- U igru se uključilo i nekoliko važnih ljudi Crkve, kaže naš izvor dobro upućen u dinamiku HDZ-ovske scene.

- Oni ne žele Andreja Plenkovića, a kako ga ne mogu srušiti, i nemaju protukandidata, onda će pokušati preusmjeriti glasove prema Ruži Tomašić. Biskup Košić otvoreno zagovara Marijanu Petir - kaže nam.

Iako je i dalje prvi, HDZ je nakon predstavljanja kandidacijske liste izgubio jedan mandat i sa šest pao na pet mandata, dok SDP može računati na tri mandata. Izbije li desnica Plenkoviću još samo jedan mandat, pa umjesto pet dobije četiri zastupnika, njegovi oponenti računaju da će to biti plebiscitarni znak da je Plenki izgubio podršku i da treba krenuti s demontažom.

Milijan Brkić je kao organizacijski genij trebao biti važan u tom poslu, ali kako je Plenković nanjušio otkud vjetar puše, postavio je glavnog tajnika Gordana Jandrokovića za šefa organizacije.

To je imenovanje pouzdano, ali nosi određeni rizik, koji je proteklog tjedna došao na naplatu. Na subotnjem predstavljanju kandidata u Zagrebu, u Francuskom paviljonu, pojavilo se samo par stotina ljudi, što je Plenković - pravilno - doživio kao opstrukciju, pa je zaprijetio nelojalnima.

- Svi se morate angažirati na ovim izborima! Ne bude li tako, budu li rezultati loši, raspustit ću vam organizacije - tako je, tvrdi Jutarnji list, zaprijetio predsjednicima HDZ-ovih županijskih organizacija uvidjevši da je golemi prostor - dupkom prazan...

Navodno su, tvrdi Jutarnji, svi predsjednici temeljnih ogranaka HDZ-a u gradu Zagrebu, a više ih je od 200, dobili poziv da s članovima izvršnih odbora dođu na taj HDZ-ov skup, pa se trebalo pojaviti tisuću ljudi, ali nije.

Plenkovićevi ljudi sad će stisnuti gas. I njegovi ljudi imaju telefone. I ne samo to. Govore tiho, ali u ruci drže toljagu. Ovo nije biti ili ne biti za Plenkovića - dobio on četiri ili pet mandata, bit će ga teško srušiti iako se protivnici mogu nadati da je to početak njegova kraja - ali s pet mandata on će sigurno dobiti vjetar u leđa. Taj film njegovi protivnici još manje žele vidjeti.

Jer svjesni su da Plenković nakon toga najvjerojatnije ide kao pobjednik u unutarstranačke izbore, a onda neće biti nikoga da mu se suprotstavi da preuzme potpunu vlast u stranci.