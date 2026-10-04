Utjecajni potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić u razgovoru za Express otkriva strateške ideje društvenih i političkih promjena ako dođe na vlast
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'Plenković neće osvojiti četvrti mandat. Bilo bi mu bolje da se pozabavi vrenjem u HDZ-u'
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Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice, potpredsjednik SDP-a i potpredsjednik Sabora, u velikom intervjuu za Express govori o tome kako bi koalicija SDP-a i Možemo! mijenjala Hrvatsku i koji bi joj bili prvi potezi.
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