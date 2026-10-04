Obavijesti

News

Komentari 7
INTERVJU O IZBORIMA PLUS+

'Plenković neće osvojiti četvrti mandat. Bilo bi mu bolje da se pozabavi vrenjem u HDZ-u'

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 9 min
'Plenković neće osvojiti četvrti mandat. Bilo bi mu bolje da se pozabavi vrenjem u HDZ-u'
Zagreb: SDP o političkim aktualnostima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Utjecajni potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić u razgovoru za Express otkriva strateške ideje društvenih i političkih promjena ako dođe na vlast

Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice, potpredsjednik SDP-a i potpredsjednik Sabora, u velikom intervjuu za Express govori o tome kako bi koalicija SDP-a i Možemo! mijenjala Hrvatsku i koji bi joj bili prvi potezi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura
SABOTAŽE HDZ-A

Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura

Armin Hodžić, dio je vladajuće većine koja u Saboru podržava Andreja Plenkovića. Bivši je bandićevac, bio je na Bandićevoj listi s Jelenom Pavićević Vukićević, piše Boris Rašeta za novi Express
Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'
NASTAVAK AGONIJE STANARA

Očajni stanari kupili su nove stanove, pa šok: 'Crkvo, miči nam tu bezrazložnu zabilježbu'

Grad Zagreb je riješio da Kaptol ne može dobiti nazad zemljište, ali blokada stoji i pitanje je hoće li se Kaptol žaliti. Iako do zemlje ne mogu doći ni po zakonu: 'Zagorčali su nam živote, ljudi su u neizvjesnosti'
VIDEO Slavonci obnavljaju dom Zoltanu: 'Živim bez struje, ne znam bi li kuća preživjela zimu'
LIJEPA SLAVONSKA PRIČA

VIDEO Slavonci obnavljaju dom Zoltanu: 'Živim bez struje, ne znam bi li kuća preživjela zimu'

Zoltan Križan (70), u selu poznat pod nadimkom Mađar, davne je 1989. godine iz rodnog Novog Sada stigao u Slavoniju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026