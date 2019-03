Plenković: Neka se IDS zapita što su dosad radili s Uljanikom

Ako se IDS hoće igrati prebacivanja odgovornosti neka se zapitaju što su radili po temi Uljanika zadnjih 30 godina, a ne zadnjih 17 mjeseci, dokazivati radnicima, koji su nam najbitniji, da smo napravili iskorak, a Vlada SDP-a u kojoj je sudjelovao i IDS davali su jamstva za brodove koji nisu izgrađeni. To što prvi plan restrukturiranja nije bio održiv nije pitanje za Vladu nego za one koji su ga radili. Dokazali smo našu predanost brodogradilištima. Bilo je više kompanija koje su dolazile u data room i ostao je jedan potencijalni partner i ponuda za plan restrukturiranja, to smo već objasnili kakav bi bio utjecaj na porezne obveznike, odgovorio je premijer Andrej Plenković na navode predsjednika IDS-a Borisa Miletića da je guranje Uljanika u stečaj ekonomski udar HDZ-a na Istru i dodao da treba biti spreman na sve opcije, piše N1.

Istaknuo je da u četvrtak nisu čekali odluku suda o 3. maju da bi donijeli svoj stav, a komentirajući predstojeće izbore za Europski parlament rekao je da se za promidžbu i kampanju ne koristi novac iz proračuna nego sredstva stranaka.

- Kao najsnažnija i najodgovornija stranka želimo da kampanja bude vidljivija, ako nemate sredstava nema tog načina da ljudi u širem smislu vide koje su to teme - rekao je. Misli kako u Hrvatskoj proporcionalno imamo najmanje sredstava za promidžbu što povezuje s niskom izlaznosti na izbore za Europski parlament.

Komentirao je i izjave Bože Petrova o europskim izborima i kampanji. Kaže da i Most i anarhističke stranke znaju jednako malo o Europskoj uniji te da njihovi komentari nisu prosvjetljujući za javnost, a najmanje će se dojmiti njega kao premijera.

- Oni koji misle da imaju što reći neka troše vrijeme na njih, ja neću - rekao je i dodao da će lista HDZ-a za EU izbore biti pobjednička.

Na novinarsko pitanje oko imena na listi i hoće li na njemu biti i ministrica Gabrijela Žalac odgovorio je:

- Svi vi koji prepisujete jedni druge pričekajte da objavimo listu pa ćete vidjeti, to što čitam što nekada pišete je zabavno, ali i netočno.