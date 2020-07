Plenković: "Nikoga ne vučem za rukav, 76 ruku mi je dovoljno"

Tijekom sjednice je najavio da će ukinuti imunitet članovima Vlade. Na pitanje je li to implicitno priznanje da u Vladi ima korupcije, Plenković je rezolutno poručio "ne"

<p>Na šaljivu konstataciju kako u ovim okolnostima svi odustaju od tradicije, <strong>Andrej Plenković</strong> se osvrnuo na nedolazak predsjednika države Zorana Milanovića jučer na konstituirajuću sjednicu i napise kako je za to vrijeme bio u svom omiljenom restoranu Taču. Naime, fotoreporter Jutarnjeg je snimio ispred službeni Milanovićev auto, kao i auto iz njegova osiguranja, vlasnik restorana rekao mu je da je Milanović unutra pa kad je shvatio da je ovaj fotoreporter promijenio ploču, a iz Milanovićeva ureda su poručili da nije bio tamo, nego da je cijeli dan bio na Pantovčaku u Uredu. Dodali su kako su više od njega u tom restoranu članovi Vlade i njihove obitelji.</p><p>- Kad mene netko pita da li ja idem u neki restoran, onda odgovorim "da, bio sam ili nisam", ne bavim se nekim drugim, a kamoli nečijim obiteljima. I to je ogromna razlika, od neba do zemlje. Uopće mi nije jasno kako mu to padne napamet - poručio je.</p><p>Na pitanje koliko ruku očekuje za izglasavanje Vlade, samo svojih 76 ili možda i još nekoga, Plenković poručuje da mu je dovoljno 76.</p><p>- Nikoga ne molim, ne vučem za rukav, ne bavim se ekstra lobiranjem. Apsolutno nitko u HDZ-u, i to sam im rekao, nije ovlašten niti ima mandat da razgovara s ikim drugim povrh ovih 76, osim mene, a ja nisam razgovarao ni sa kim - poručio je dodavši da onaj tko želi podržati Vladu i parlamentarnu većinu to može samoinicijativno, javno i transparentno.</p><p>U vrijeme epidemije, kad postoji opasnost od obolijevanja, izolacije i samoizolacije, pokazuje se da je 76 ipak tanka većina, no Plenković i dalje tvrdi kako je to dovoljno.</p><p>- Funkcionirat ćemo jako dobro - rekao je.</p><p>Tijekom sjednice je najavio da će ukinuti imunitet članovima Vlade. Na pitanje je li to implicitno priznanje da u Vladi ima korupcije, Plenković je rezolutno poručio "ne".</p><p>- Naravno da ne. To je politička poruka. Ukinut ćemo imunitet članovima Vlade samo za korupcijska djela i to je jedna važna politička poruka, kao jedan od doprinosa borbi protiv korupcije - rekao je.</p><p>Komentirao je i neobičan potez dojučerašnjeg ministra Marka Pavića koji u posljednjim danima svog mandata osobno pohodio šoping centre i pokupao na svoju karticu skupocjenih parfema marke Hugo Boss i Calvin Klein, dezodorans Hugo Boss, 36 butelja vine, dvije kemijske olovke Hugo Boss, a onda mu je Ministarstvo regionalnog razvoja refundiralo taj trošak od 7000 kuna. </p><p>Pavićevo obrazloženje je da je te stvari kupovao kao poklone ministrima EU, a za nekolicinu njih, koje osobno poznaje, htio je dati "osobni touch". Sudeći prema odgovorima koje je dao na tu temu, izgleda kao da mu ni Plenković baš ne vjeruje. Nije ga branio kao sve dosadašnje ministre koji su se našli u problemima.</p><p>- Ne znam ja za tu sintagmu osobnog toucha, vidio sam što je Pavić rekao, u svakom slučaju ja vjerujem da je imao dobru namjeru, ali mislim da je malo nespretno izveo - poručio je.</p><p>Na pitanje je li uobičajeno da se u takvim situacijama, kod protokolarnih poklona, poklanjaju i parfemi, Plenković poručuje neka Pavić sam to još protumači.</p><p>Novinari su ga upitali je li on možda kupio parfem svom dragom prijatelju kojeg stalno spominje, predsjedniku Europskog vijeća, Charlesu Michelu, Plenković je kroz smijeh rekao da nije.</p><p>- Na tragu ovoga što je rekao Pavić, vodite računa da mi nismo održali Zagrebački summit fizički i da su tada bili došli, ja bih im u ime Vlade uručio protokolarne poklone pa smo mi na ovom Europskom vijeću u njihove urede dostavili poklone, koje bismo im bili dali da su bili tu. Riječ je o jednoj lijepoj penkali, kao simbol Hrvatske, kravatama i za gospođe marame s logom Hrvatske - istaknuo je.</p><p>Njemačkoj kancelarki Angeli Merkel je za rođendan prošli tjedan također uručio poklon, ali kaže da ga nije sam kupovao.</p><p>- Nažalost, nemam baš vremena za kupovanje poklona i nevezano za protokolare - rekao je.</p><p>Što se tiče HDZ-ovog zastupnika Vinka Zulima, koji je verbalno prvog dana zasjedanja Sabora izvrijeđao Katarinu Peović iz Radničke fronte, šef HDZ-a kaže da nije čuo za tu konverzaciju, ali da ako je to tako bilo, onda nije dobro.</p><p>- I treba prestati s time. Politički tajnik je razgovarao s njim i rekao mu je da to više ne radi, ako je to tako bilo. Ja to nisam čuo i nisam stigao jučer ići u istrage tko je kome što rekao, u svakom slučaju to je van kodeksa ponašanja i načina na koji želimo da funkcioniraju stranka i Vlada - istaknuo je.</p><p>Što se tiče Zakona o obnovi nakon potresa, poručio je kako je sutra na Vladi, odmah ga šalju u saborsku proceduru u prvo čitanje, rasprava će biti idući tjedan, potom drugo čitanje krajem kolovoza, a usvajanje nakon toga - dakle početkom rujna.</p>