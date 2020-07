Tu prisegu \u0107e u \u010detvrtak polo\u017eiti svi \u010dlanovi Vlade, a iz nje je jasno da svoju ministarsku funkciju za koju primaju pla\u0107u od 15.000 do 20.000 kuna ne bi trebali iskoristiti za pogodovanja i osobni interes, nego osigurati da svi kvalitetnije i bolje \u017eivimo.

Nema nikakvih ve\u0107ih promjena u ministarskoj ekipi predstavljenoj pro\u0161li tjedan. I posljednja mala nepoznanica je rije\u0161ena. Radovan Fuchs je pristao biti novi ministar obrazovanja kojega \u010deka te\u0161ka jesen.

Plenkovi\u0107 je ju\u010der predstavio nove ministre strana\u010dkim tijelima i dobio potporu za sva imena, iako je i unutar stranke bilo onih koji su rogoborili protiv nekih kadrovskih poteza. Plenkovi\u0107 je i sam ranije rekao da \u0107e ova Vlada biti pred izazovima i to na svim poljima, pogotovo financijskim i ekonomskim zbog krize uzrokovane korona virusom.



Uz imenovanje ministara, pred Saborom \u0107e biti i kompletan program Vlade za \u010detiri godine, a on proizlazi iz HDZ-ova predizbornog programa.

Iako je svima jasno da su potrebne reforme u nizu podru\u010dja, od poljoprivrede, preko teritorijalnog preustroja, pa do pravosu\u0111a i gospodarstva, pitanje je koliko \u0107e svi ministri povu\u0107i.

Gospodarstvenici su jasni: morate omogu\u0107iti jeftiniju dr\u017eavu, smanjiti namete, omogu\u0107iti da svi imaju ve\u0107e pla\u0107e. A tako\u0111er je tu i podizanje kulture i sustava u kojemu \u0107e ljudi \u017eeljeti ostati. To uklju\u010duje u\u010dinkovito pravosu\u0111e, nultu stopu tolerancije na korupciju i mulja\u017ee, po\u0161tene i transparentne javne natje\u010daje, bilo da se zapo\u0161ljava ili nabavlja roba. Javna uprava mora biti istinski servis gra\u0111anima, mora se i digitalizirati te smanjiti.

Andrej Plenkovi\u0107 je obe\u0107ao mnogo toga konkretnog za ovaj mandat jer se bojao i da ne\u0107e biti relativni pobjednik izbora. Sad kad ima Vladu u kojoj su svi ministri HDZ-ovci, a jedini potpredsjednik Vlade iz druge stranke je SDSS-ovac Boris Milo\u0161evi\u0107, ima sve konce u svojim rukama. I svu odgovornost da provede obe\u0107ano.

Ministar financija Zdravko Mari\u0107 me\u0111u prvima \u0107e po\u010deti ispunjavati obe\u0107ano pa bi od Nove godine trebale biti sni\u017eene dvije stope poreza na dohodak. Padaju s 24 na 20 posto i s 36 na 30 posto. Prosje\u010dna pla\u0107a od ne\u0161to vi\u0161e od 6000 kuna za samca bi zbog toga trebala biti pove\u0107ana za 270 kuna. Ina\u010de, Vlada obe\u0107ava da \u0107e na kraju mandata prosje\u010dna pla\u0107a biti 7600 kuna, minimalna pla\u0107a 4250 kuna i da \u0107e stvoriti novih 100.000 radnih mjesta. Kako?

Obe\u0107avaju 130.000 kuna potpora svakome mladom \u010dovjeku za samozapo\u0161ljavanje. Ali Vlada je obe\u0107ala i smanjiti PDV na svu hranu s 25 na 13 posto, \u0161to vjerojatno ne\u0107e biti sljede\u0107e godine. Ali bi zato porez na dobit trebao pasti za male tvrtke i obrte s 12 na 10 posto. I dalje bi se trebali rezati svi parafiskalni nameti.

Rezove u javnoj upravi koja obuhva\u0107a gotovo 240.000 zaposlenih HDZ nije spominjao, ali jest da \u0107e u roku od godine dana pove\u0107ati broj e-usluga za 100, a do kraja mandata za 300. A to bi trebalo zna\u010diti manji broj slu\u017ebenika. U dvije godine trebaju provesti i spajanje op\u0107ina, ali jo\u0161 nema ideje koji broj bi nestao. Ipak, obe\u0107ali su ukidanje 634 mjesta zamjenika na\u010delnika, \u017eupana i gradona\u010delnika te oko 1700 vije\u0107nika manje.

U modernizaciju zdravstva obe\u0107ali su ulo\u017eiti tri milijarde kuna i sagraditi Nacionalnu dje\u010dju bolnicu. Prioritet su i liste \u010dekanja koje su se oduljile zbog korone pa se na neke preglede \u010deka i do dvije godine.

Iako su mediji prepuni vijesti da opet uvozimo ve\u0107inu hrane koju bismo bez problema mogli proizvoditi, ova Vlada obe\u0107ava da \u0107e to promijeniti. Postavili su i konkretan cilj, da \u0107e pove\u0107ati poljoprivrednu proizvodnju za 30 posto. Na to\u010dno 22 milijarde kuna. \u017divi bili pa vidjeli.

\u0160to se ti\u010de mirovina, one bi do kraja mandata trebale porasti deset posto, a svi roditelji bi trebali imati rodiljne naknade u visini pune pla\u0107e. Nastavlja se i subvencioniranje kupnje prvog stana mladima, a prosje\u010dno bi svake godine trebalo biti odobreno po pet tisu\u0107a subvencija za kupnju stana ili ku\u0107e.

Pravosu\u0111e, koje je jedno od rak rana, ima najmanje konkretnih obe\u0107anja u programu. Obe\u0107an je nastavak digitalizacije, smanjenje zaostataka u predmetima, ja\u010danje DORH-a i kona\u010dno novi Ovr\u0161ni zakon koji nisu uspjeli donijeti zadnje \u010detiri godine.

Kako bi napokon postali konkurentniji, Vlada obe\u0107ava ulo\u017eiti po pet milijardi kuna u reformu obrazovanja te znanost i inovacije.Europski fondovi nude velike mogu\u0107nosti, ali mi smo jo\u0161 na dnu Europske unije prema ispla\u0107enim novcima. U sljede\u0107e \u010detiri godine Vlada obe\u0107ava ulaganje od 30 milijardi kuna kako bi svi dijelovi Hrvatske bili koliko-toliko na istom stupnju razvoja. Prioritet je i obnova Zagreba i okolice, a zakon bi trebao biti donesen i prije odlaska na godi\u0161nji odmor u kolovozu.

Sva ova obe\u0107anja \u0107e ipak zavisiti i od prora\u010dunske rupe koja \u0107e nastati zbog korona krize. Ali i kapaciteta ministara. Ima onih i u HDZ-u koji smatraju da je Andrej Plenkovi\u0107 napravio previ\u0161e kompromisa pa da \u0107e sve reforme i\u0107i jako sporo.

Vlada \u0107e imati 18 \u010dlanova, od \u010dega \u010detiri potpredsjednika, a to su Davor Bo\u017einovi\u0107, Zdravko Mari\u0107, Tomo Medved te SDSS-ov Boris Milo\u0161evi\u0107.

Ministarstvo branitelja vodit \u0107e\u00a0Tomo Medved, Ministarstvo unutarnjih poslova\u00a0Davor Bo\u017einovi\u0107,\u00a0Zdravko Mari\u0107\u00a0nastavit \u0107e voditi Ministarstvo financija.\u00a0Gordan Grli\u0107 Radman\u00a0ostaje ministar vanjskih poslova, kao i\u00a0Vili Bero\u0161\u00a0koji nastavlja voditi Ministarstvo zdravstva.\u00a0Marija Vu\u010dkovi\u0107\u00a0nastavit \u0107e voditi Ministarstvo poljoprivrede, a\u00a0Oleg Butkovi\u0107\u00a0Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.\u00a0\u00a0Mario Bano\u017ei\u0107 seli se iz Ministarstva dr\u017eavne imovine na \u010delo Ministarstva obrane.\u00a0

Na \u010delu Ministarstva gospodarstva i odr\u017eivog razvoja je\u00a0Tomislav \u0106ori\u0107, umjesto\u00a0Darka Horvata, koji je dobio fotelju ministra graditeljstva, prostornog ure\u0111enja i dr\u017eavne imovine.

Ivan Malenica\u00a0ostaje ministar\u00a0uprave, ali mu se spaja pravosu\u0111e, pa iz Vlade odlazi\u00a0Dra\u017een Bo\u0161njakovi\u0107. Ba\u0161 kao i\u00a0Vesna Bedekovi\u0107\u00a0jer se obitelj i socijalna politika pripajaju radu i mirovinskom sustavu, na \u010dijem \u010delu ostaje\u00a0Josip Aladrovi\u0107.\u00a0Nina Obuljen Kor\u017einek\u00a0vodit \u0107e Ministarstvo kulture i medija

Me\u0111u novim imenima su\u00a0Nikolina Brnjac, koja \u0107e umjesto Garija Cappellija\u00a0voditi Ministarstvo turizma, kojem se pripaja jo\u0161 i sport\u00a0te\u00a0Nata\u0161a Trami\u0161ak,\u00a0koja naslje\u0111uje Marka Pavi\u0107a na \u010delu\u00a0Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.\u00a0 A\u00a0Radovan Fuchs\u00a0novi je ministar znanosti i obrazovanja.

U grafici su najzanimljiviji detalji iz njihovih imovinskih kartica:

\u00a0

Da je neki drugi odnos snaga, Milo\u0161evi\u0107 bi bio izvrstan potpredsjednik za upravu koji bi mogao koordinirati reforme u svim ministarstvima.

Opisuje tako novog potpredsjednika Vlade za manjine i ljudska prava Borisa Milo\u0161evi\u0107a (46) jedan od sugovornika koji poznaje njegov rad. Milo\u0161evi\u0107a \u0107e gledati najvi\u0161e kroz prizmu toga \u0161to je iz SDSS-a i bliski suradnik je Milorada Pupovca, ali on je pravnik koji je stru\u010dan i ima iskustva jer je bio pomo\u0107nik u Ministarstvu uprave.

Nikolina Brnjac (42) nova je ministrica turizma i sporta. Dolazi s mjesta dr\u017eavne tajnice u Ministarstvu vanjskih poslova i prvotno se kandidirala \u010dak i za ministricu tog resora. Ali je ispala pa je odlu\u010deno da se Ministarstvo turizma ipak ne spaja s onim gospodarstva. U\u010dlanila se u HDZ prije \u010detiri godine, kad ga je preuzeo Andrej Plenkovi\u0107. Za nju je navodno jako lobirao Mate Grani\u0107, \u010dije mi\u0161ljenje, kao biv\u0161eg \u0161efa, Plenkovi\u0107 i danas cijeni.

Za Nata\u0161u Trami\u0161ak (38) desnu ruku u vatru bi stavio potpredsjednik HDZ-a Ivan Anu\u0161i\u0107. Ova diplomirana pravnica mu je bila va\u017ena suradnica i kad je vodio op\u0107inu Antunovac i kad je postao osje\u010dko-baranjski \u017eupan.

S njim je \u010dak prvo bila i u HSP-u, a onda se u\u010dlanila u HDZ. Pravnica Trami\u0161ak se EU fondovima na lokalnoj i regionalnoj razini bavi ve\u0107 deset godina i slovi kao iznimno uspje\u0161na, primjerice za projekte u Antunovcu povukla je oko 100 milijuna kuna. Ona je radoholi\u010darka, a na\u010din opu\u0161tanja joj je tr\u010danje.

Radman je kralj nekretnina, a Malenica je pravi 'beskućnik'

Gospodarstvenici su jasni: morate omogućiti jeftiniju državu, smanjiti namete, omogućiti da svi imaju veće plaće. A također je tu i podizanje kulture i sustava u kojemu će ljudi željeti ostati

<p>Prisežem da ću dužnost savjesno i časno obnašati, poštovati Ustav, zakone i pravni poredak te se zalagati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plenković predstavlja ministre</strong></p><p>Tu prisegu će u četvrtak položiti svi članovi Vlade, a iz nje je jasno da svoju ministarsku funkciju za koju primaju plaću od 15.000 do 20.000 kuna ne bi trebali iskoristiti za pogodovanja i osobni interes, nego osigurati da svi kvalitetnije i bolje živimo.</p><p>Nema nikakvih većih promjena u ministarskoj ekipi predstavljenoj prošli tjedan. I posljednja mala nepoznanica je riješena. <strong>Radovan Fuchs </strong>je pristao biti novi ministar obrazovanja kojega čeka teška jesen.</p><p>Plenković je jučer predstavio nove ministre stranačkim tijelima i dobio potporu za sva imena, iako je i unutar stranke bilo onih koji su rogoborili protiv nekih kadrovskih poteza. Plenković je i sam ranije rekao da će ova Vlada biti pred izazovima i to na svim poljima, pogotovo financijskim i ekonomskim zbog krize uzrokovane korona virusom.<br/> Uz imenovanje ministara, pred Saborom će biti i kompletan program Vlade za četiri godine, a on proizlazi iz HDZ-ova predizbornog programa.</p><h2>Ministri će morati 'povući' da bi Vlada bila uspješna</h2><p>Iako je svima jasno da su potrebne reforme u nizu područja, od poljoprivrede, preko teritorijalnog preustroja, pa do pravosuđa i gospodarstva, pitanje je koliko će svi ministri povući.</p><p>Gospodarstvenici su jasni: morate omogućiti jeftiniju državu, smanjiti namete, omogućiti da svi imaju veće plaće. A također je tu i podizanje kulture i sustava u kojemu će ljudi željeti ostati. To uključuje učinkovito pravosuđe, nultu stopu tolerancije na korupciju i muljaže, poštene i transparentne javne natječaje, bilo da se zapošljava ili nabavlja roba. Javna uprava mora biti istinski servis građanima, mora se i digitalizirati te smanjiti.</p><p>Andrej Plenković je obećao mnogo toga konkretnog za ovaj mandat jer se bojao i da neće biti relativni pobjednik izbora. Sad kad ima Vladu u kojoj su svi ministri HDZ-ovci, a jedini potpredsjednik Vlade iz druge stranke je SDSS-ovac <strong>Boris Milošević,</strong> ima sve konce u svojim rukama. I svu odgovornost da provede obećano.</p><p>Ministar financija <strong>Zdravko Marić </strong>među prvima će početi ispunjavati obećano pa bi od Nove godine trebale biti snižene dvije stope poreza na dohodak. Padaju s 24 na 20 posto i s 36 na 30 posto. Prosječna plaća od nešto više od 6000 kuna za samca bi zbog toga trebala biti povećana za 270 kuna. Inače, Vlada obećava da će na kraju mandata prosječna plaća biti 7600 kuna, minimalna plaća 4250 kuna i da će stvoriti novih 100.000 radnih mjesta. Kako?</p><p>Obećavaju 130.000 kuna potpora svakome mladom čovjeku za samozapošljavanje. Ali Vlada je obećala i smanjiti PDV na svu hranu s 25 na 13 posto, što vjerojatno neće biti sljedeće godine. Ali bi zato porez na dobit trebao pasti za male tvrtke i obrte s 12 na 10 posto. I dalje bi se trebali rezati svi parafiskalni nameti.</p><h2>Obećali su rezove, modernizacije, digitalizacije</h2><p>Rezove u javnoj upravi koja obuhvaća gotovo 240.000 zaposlenih HDZ nije spominjao, ali jest da će u roku od godine dana povećati broj e-usluga za 100, a do kraja mandata za 300. A to bi trebalo značiti manji broj službenika. U dvije godine trebaju provesti i spajanje općina, ali još nema ideje koji broj bi nestao. Ipak, obećali su ukidanje 634 mjesta zamjenika načelnika, župana i gradonačelnika te oko 1700 vijećnika manje.</p><p>U modernizaciju zdravstva obećali su uložiti tri milijarde kuna i sagraditi Nacionalnu dječju bolnicu. Prioritet su i liste čekanja koje su se oduljile zbog korone pa se na neke preglede čeka i do dvije godine.</p><p>Iako su mediji prepuni vijesti da opet uvozimo većinu hrane koju bismo bez problema mogli proizvoditi, ova Vlada obećava da će to promijeniti. Postavili su i konkretan cilj, da će povećati poljoprivrednu proizvodnju za 30 posto. Na točno 22 milijarde kuna. Živi bili pa vidjeli.</p><p>Što se tiče mirovina, one bi do kraja mandata trebale porasti deset posto, a svi roditelji bi trebali imati rodiljne naknade u visini pune plaće. Nastavlja se i subvencioniranje kupnje prvog stana mladima, a prosječno bi svake godine trebalo biti odobreno po pet tisuća subvencija za kupnju stana ili kuće.</p><p>Pravosuđe, koje je jedno od rak rana, ima najmanje konkretnih obećanja u programu. Obećan je nastavak digitalizacije, smanjenje zaostataka u predmetima, jačanje DORH-a i konačno novi Ovršni zakon koji nisu uspjeli donijeti zadnje četiri godine.</p><p>Kako bi napokon postali konkurentniji, Vlada obećava uložiti po pet milijardi kuna u reformu obrazovanja te znanost i inovacije.Europski fondovi nude velike mogućnosti, ali mi smo još na dnu Europske unije prema isplaćenim novcima. U sljedeće četiri godine Vlada obećava ulaganje od 30 milijardi kuna kako bi svi dijelovi Hrvatske bili koliko-toliko na istom stupnju razvoja. Prioritet je i obnova Zagreba i okolice, a zakon bi trebao biti donesen i prije odlaska na godišnji odmor u kolovozu.</p><p>Sva ova obećanja će ipak zavisiti i od proračunske rupe koja će nastati zbog korona krize. Ali i kapaciteta ministara. Ima onih i u HDZ-u koji smatraju da je Andrej Plenković napravio previše kompromisa pa da će sve reforme ići jako sporo.</p><h2>Ovo su ministri i njihove imovinske kartice: Ministar obrane je član lovačkog društva</h2><p>Vlada će imati 18 članova, od čega četiri potpredsjednika, a to su Davor Božinović, Zdravko Marić, Tomo Medved te SDSS-ov <strong>Boris Milošević.</strong></p><p>Ministarstvo branitelja vodit će <strong>Tomo Medved,</strong> Ministarstvo unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović, Zdravko Marić</strong> nastavit će voditi Ministarstvo financija.<strong> Gordan Grlić Radman </strong>ostaje ministar vanjskih poslova, kao i <strong>Vili Beroš</strong> koji nastavlja voditi Ministarstvo zdravstva. <strong>Marija Vučković</strong> nastavit će voditi Ministarstvo poljoprivrede, a<strong> Oleg Butković</strong> Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. <strong>Mario Banožić</strong> seli se iz Ministarstva državne imovine na čelo Ministarstva obrane. </p><p>Na čelu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja je <strong>Tomislav Ćorić</strong>, umjesto <strong>Darka Horvata</strong>, koji je dobio fotelju ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.</p><p><strong>Ivan Malenica</strong> ostaje ministar uprave, ali mu se spaja pravosuđe, pa iz Vlade odlazi <strong>Dražen Bošnjaković</strong>. Baš kao i <strong>Vesna Bedeković </strong>jer se obitelj i socijalna politika pripajaju radu i mirovinskom sustavu, na čijem čelu ostaje <strong>Josip Aladrović. Nina Obuljen</strong> <strong>Koržinek </strong>vodit će Ministarstvo kulture i medija</p><p>Među novim imenima su <strong>Nikolina Brnjac</strong>, koja će umjesto <strong>Garija Cappellija</strong> voditi Ministarstvo turizma, kojem se pripaja još i sport te<strong> Nataša Tramišak,</strong> koja nasljeđuje<strong> Marka Pavića</strong> na čelu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. A <strong>Radovan Fuchs</strong> novi je ministar znanosti i obrazovanja.</p><p>U grafici su najzanimljiviji detalji iz njihovih imovinskih kartica:</p><p> </p><h2>Dvije ministrice jedva došle do svojih novih funkcija</h2><p>Da je neki drugi odnos snaga, Milošević bi bio izvrstan potpredsjednik za upravu koji bi mogao koordinirati reforme u svim ministarstvima.</p><p>Opisuje tako novog potpredsjednika Vlade za manjine i ljudska prava<strong> Borisa Miloševića (46)</strong> jedan od sugovornika koji poznaje njegov rad. Miloševića će gledati najviše kroz prizmu toga što je iz SDSS-a i bliski suradnik je <strong>Milorada Pupovca</strong>, ali on je pravnik koji je stručan i ima iskustva jer je bio pomoćnik u Ministarstvu uprave.</p><p><strong>Nikolina Brnjac (42)</strong> nova je ministrica turizma i sporta. Dolazi s mjesta državne tajnice u Ministarstvu vanjskih poslova i prvotno se kandidirala čak i za ministricu tog resora. Ali je ispala pa je odlučeno da se Ministarstvo turizma ipak ne spaja s onim gospodarstva. Učlanila se u HDZ prije četiri godine, kad ga je preuzeo Andrej Plenković. Za nju je navodno jako lobirao Mate Granić, čije mišljenje, kao bivšeg šefa, Plenković i danas cijeni.</p><p>Za <strong>Natašu Tramišak (38) </strong>desnu ruku u vatru bi stavio potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić. Ova diplomirana pravnica mu je bila važna suradnica i kad je vodio općinu Antunovac i kad je postao osječko-baranjski župan.</p><p>S njim je čak prvo bila i u HSP-u, a onda se učlanila u HDZ. Pravnica Tramišak se EU fondovima na lokalnoj i regionalnoj razini bavi već deset godina i slovi kao iznimno uspješna, primjerice za projekte u Antunovcu povukla je oko 100 milijuna kuna. Ona je radoholičarka, a način opuštanja joj je trčanje.</p>