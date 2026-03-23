Komentari 17
O CIJENAMA NAFTE

Plenković o energetskoj krizi: 'Mislimo i na one najranjivije...'

Piše Ivan Jukić,
Plenković o energetskoj krizi: 'Mislimo i na one najranjivije...'
Zagreb: Izjava Plenkovića nakon sjednice HDZ-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Napomenuo je da zbog toga idućih šest mjeseci neće biti rasta cijena struje i plina...

Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) je dao izjavu za medije, gdje se osvrnuo na cijene goriva i energetsku krizu. Podsjetio je na globalnu krizu koja utječe i na domaće (ne)prilike, ali i da je njegova vlada uspjela u ovom trenutku doskočila izazovima. Napomenuo je da zbog toga idućih šest mjeseci neće biti rasta cijena struje i plina.

- Mislimo i na one najranjivije, na kupce energenata, socijalne slučajeve... Takvih ima oko 125.000. Posebnu pozornost posvetili smo poljoprivrednicima i ribarima. Pokazali smo odgovornost, političko vodstvo, kratkoročnu i srednjoročnu dimenziju te sveobuhvatnu brigu za građane, radna mjesta i životni standard - naglasio je premijer.

Podršku za paket mjera Vlada je dobila od koalicijskih i socijalnih partnera. No, neki sindikati upozoravaju da će trgovci poskupljenja goriva iskoristiti za povećanje cijena hrane.

- Znali smo da će cijene barela nafte rasti, stvar je volatilna. To je bila i tema na Europskom vijeću. Zato smo mjerama pokušali ublažiti rast cijena, ali i da bi se sačuvala radna mjesta i gospodarstvo, s ciljem da ne dođe do pada BDP-a - kazao je Plenković.

- Reakcije svih koji su bili uključeni u donošenje paketa mjera bile su dobre. Pozdravili su našu, rekao bih, odvažnu reakciju - dodao je.

Komentari 17
Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!
Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara
PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara

Čini se da nismo daleko od tog rješenja, premda ga premijer Plenković (još) nije najavio, ali nastavi li se rat s Iranom, posebno u smjeru eskalacije, moglo bi nas čekati i to.

