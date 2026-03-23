Plenković o energetskoj krizi: 'Mislimo i na one najranjivije...'

Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) je dao izjavu za medije, gdje se osvrnuo na cijene goriva i energetsku krizu. Podsjetio je na globalnu krizu koja utječe i na domaće (ne)prilike, ali i da je njegova vlada uspjela u ovom trenutku doskočila izazovima. Napomenuo je da zbog toga idućih šest mjeseci neće biti rasta cijena struje i plina.

- Mislimo i na one najranjivije, na kupce energenata, socijalne slučajeve... Takvih ima oko 125.000. Posebnu pozornost posvetili smo poljoprivrednicima i ribarima. Pokazali smo odgovornost, političko vodstvo, kratkoročnu i srednjoročnu dimenziju te sveobuhvatnu brigu za građane, radna mjesta i životni standard - naglasio je premijer.

Podršku za paket mjera Vlada je dobila od koalicijskih i socijalnih partnera. No, neki sindikati upozoravaju da će trgovci poskupljenja goriva iskoristiti za povećanje cijena hrane.

- Znali smo da će cijene barela nafte rasti, stvar je volatilna. To je bila i tema na Europskom vijeću. Zato smo mjerama pokušali ublažiti rast cijena, ali i da bi se sačuvala radna mjesta i gospodarstvo, s ciljem da ne dođe do pada BDP-a - kazao je Plenković.

- Reakcije svih koji su bili uključeni u donošenje paketa mjera bile su dobre. Pozdravili su našu, rekao bih, odvažnu reakciju - dodao je.