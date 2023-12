Plenković o Jakuševcu: Kako smo u par sati došli do toga da je odron odgovornost Vlade?

Premijer Andrej Plenković u Osijeku je bio na svečanosti otvorenja nove zgrade Objedinjenog hitnog bolničkog prijama te na svečanoj sjednici u povodu Dana grada, a u izjavi je istaknuo pozitivne projekte te nahvalio porezne poteze gradonačelnika Ivana Radića.

- Vlada je ovom reformom željela osnažiti lokalnu fiskalnu autonomiju, oni koji su to prepoznali su smanjili poreze - naveo je premijer koji je odmah komentirao i Tomaševićev zahtjev za hitnim sastankom oko odrona na Jakuševcu.

- Kako smo došli do toga da je Vlada odgovorna? Kako je u roku od par sati odron postao odgovornost Vlade? Pitajte njega (zašto nije zatvoren). Onaj tko preuzme grad, mora u gradu nešto napraviti. Vlada će rado pomoći Zagrebu - rekao je Plenković.

'Jedine mjere su ograničenja'

Govorio je i o problemu afričke svinjske kuge te rekao da za to nema lijeka.

- Ne postoji lijek ni cjepivo. Ako nema lijeka i cjepiva za suzbijanje ASK-a, jedine mjere su mjere ograničenja. To znači ograničavanje zona. Druga mjera je da se bolesne svinje i one koje su bile u kontaktu s njima moraju eutanazirati - kaže.

- Što Vlada radi prema onima čije su životinje oboljele ili usmrćene? Vlada im kompenzira štetu. Druga mjera, Vlada im kompenzira buduću propuštenu gospodarsku aktivnost. Treće, postoji paket interventnih mjera i konačno, da bismo uzeli u obzir tradiciju, dajemo novac svakom onom tko nije u mogućnosti obaviti tradicionalnu svinjokolju i preradu mesa. Vlada je napravila baš sve i kako se čini - dodao je.

- Strpimo se još dva tjedna da ovaj akcijski plan bude usvojen i prijeći ćemo na drugi režim. Tko hoće boriti se za hrvatsko selo, poljoprivredu i Slavoniju, taj treba biti prvak, šampion u poštivanju mjera - naglasio je.

'Prosvjed vodi bravar'

Komentirao je i navodne ekstremiste među nekima na seljačkim prosvjedima.

- Tko kaže da su oni ekstremisti? Vi ste rekli… Jesam li ja spomenuo neko ime? Ne znam ja kako su imena došla van… Zašto postoje sigurnosno-obavještajne službe? Što trebaju raditi? Procjenjivati neki stupanj ugroze. SOA je podnijela izvješće saborskom odboru za nacionalnu sigurnost na čijem je čelu Hajdaš Dončić i on zna ovo i svi članovi odbora - rekao je i nastavio: "Ako je to procjena SOA-e da imamo dvije ekstremističke skupine, to onda nije moj ili Vladin ili HDZ-ov stav, to je stav ljudi u službi koji za to primaju plaću i educirani su za to. Ako imamo situaciju da imamo fabriciran prosvjed, njega vodi čovjek koji je bravar, koji je njegov interes? Kako može prosvjed koji se tiče svinjogojaca voditi netko tko nema veze s tim? Ovaj nije svinjogojac, on nema svinje."

Barbarić podnio ostavku

Rekao je da se čuo s Franom Barbarićem i kazao da je on podnio ostavku u HEP-u. Kazao je da je Vlada pokrenula postupak razrješenja, a Barbarić je u međuvremenu podnio ostavku.