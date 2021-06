Vlada je svoj posao, što se tiče osiguravanja količine cjepiva, napravila. Mi cjepiva imamo dovoljno. Zadnja dva-tri tjedna imamo pad zainteresiranosti za prvu dozu i meni je to osobno neshvatljivo, nerazumno i nelogično, poručio je premijer Andrej Plenković nakon obilaska Regionalnog centra izvrsnosti za robotske tehnologije – CRTA pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Nije mu, kaže, jasno što se događa da imamo tako malu procijepljenost i da se Hrvati ne žele cijepiti. Smatrao je da ćemo do 50 posto do kraja lipnja doći bez problema, a ustvari zapeti pri dostizanju 70 posto procijepljenih. No, mi smo zapeli na 43 posto cijepljenih i nikako ne uspijevamo doći do 50 posto.

- Kad znamo da imamo epidemiju koja traje 15 mjeseci, da je to najveća zdravstvena i gospodarska kriza u zadnjih 100 godina, da nas je korona koštala 34 milijarde kuna, da smo očuvali radna mjesta i gospodarstvo, onda baš svatko od nas ima zadaću dati svoj mali doprinos - istaknuo je.

'Za cijepljenje ne treba nikakva kampanja, samo zdrav razum'

Pozvao je sve da ne kalkuliraju u promišljanjima cijepljenja tek na jesen.

- Nema pogrešnije odluke od te. Sad se treba cijepiti. Što je manji bazen onih koji se mogu zaraziti, to će biti manje i posljedice za Hrvatsku, ne samo zdravstveno nego i ekonomski. Probudimo se. Ako se druge zemlje mogu cijepiti iznad 50, 60 posto... Malta je isto turistička zemlja, njih je puno manje, OK, ali oni su prešli 70 posto jer su izračunali 1+1 - cijepim se, zdrav sam, siguran sam, dolaze turisti, zarađujem novac, imam financijsku stabilnost - naglasio je.

Ne misli, dodao je, da je itko od vodećih ljudi kriv za ovakav fijasko s cijepljenjem.

- Da se mene pitalo, ja ne bih dao lipe za kampanju. Zato što je ovo stvar globalne naravi, enormna zdravstvena i gospodarska ugroza, pa kome to treba tumačiti? Danas su svi dobro informirani, znanstvenici i istraživači su u najkraćem mogućem roku uspjeli pronaći cjepivo za novu bolest, mi im moramo zahvaliti i pokloniti veće povjerenje - rekao je.

Ne treba tu nikakva kampanja, dodao je, samo zdrav razum.

- Nismo uveli obavezno cijepljenje vjerujući u naše građane, njihovu informiranost, obrazovanost. Ako smo u situaciji da država osigurava plaće, oprašta razna davanja, omogućuje da zdravstveni sustav funkcionira, pa dajte da barem svi damo taj mali doprinos - ponovio je dodavši kako su oni koji su se cijepili napravili ogroman korak za dobro države i društva.

Odbacio je mogućnost uvođenja obaveznog cijepljenja.

- Ne možemo uvesti obavezno cijepljenje, to nije realno - rekao je.

O Milanoviću: 'To što on radi, nije normalno'

Komentirao je i posljednje izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića nakon što parlamentarna većina u Saboru nije podržala njegovu kandidatkinju za Vrhovni sud.

- Postoji zakon, Ustav i procedura, razumni i nerazumni ljudi, oni koji rade po zakonu i koji ne rade, imamo predsjednika, koji nije član nijedne političke stranke, a koji se obračunava s HDZ-om kao strankom koja je vladajuća, koja je dva put dobila povjerenje birača i koja će i dalje biti najjača stranka. To što on radi nije normalno, to što on izgovara i radi pa i te njegove izjave koje su besramne, loše i krive. Ne bi smio podcjenjivati ljude koji će se javiti na poziv koji objavi DSV - rekao je.

Na pitanje hoće li većina prihvatiti bilo kojeg Milanovićevog kandidata ako se prijavi na javni poziv, Plenković je poručio kako bilo koga podržati neće. Podsjetimo, Zlati Đurđević zamjerali su što se nije javila na javni poziv, propisan zakonom nego ju je Milanović najprije Saboru htio predložiti mimo te procedure.