Malenica: 'Novim Zakonom će se vrednovati rad po modelu jednaka plaća za jednak rad'

Nakon što je završio hvaljenje o svim uspjesima Vlade na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a koja je u uvodnom dijelu, za razliku od inače, bila otvorena za javnost, premijera Andreja Plenkovića netko je nazvao. Izašao je iz dvorane javiti se, a kad se vratio pohitao je do ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice, u čijem resoru djelatnici štrajkaju već 8 tjedana, i nešto mu pisao po papirima.

A onda je izlaganje pred socijalnim partnerima, ali i javnošću, imao upravo i ministar.

- Donosimo novi Zakon o plaćama kojim se prvi put jedinstveno i sustavno uređuje uređuje plaća u državnim i javnim službama, a cilj je standardizirati plaće. U postojećem sustavu postoji oko 2500 kategorija radnih mjesta i šuma propisa na temelju kojih se isplaćuju plaće. Smatramo to neodrživim, stoga donosimo jedinstveni platnu listu sa 16 platnih razreda, a najmanji koeficijent se povećava na 0,9 - rekao je ministar Malenica.

Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo rada, dodao je, rade na kategorizaciji radnih mjesta zajedno sa Svjetskom bankom.

- Cilj je ovog zakona vrednovati rad po modelu jednaka plaća za jednak rad.

Novina je da se uvodi dodatak na učinkovitost pojedinca do 30 posto. Uz to, prema sustavu ocjenjivanja moći će ostvariti bonus do neoporezivog osobnog odbitka. Oni koji će biti ocjenjeni ocjenom "zadovoljava" stagnirat će u plaći, a oni koji dobiju ocjenu "ne zadovoljava" mogu dobiti i otkaz - podsjetio je.

O štrajku, kao ni novom ponudi od povećanju plaća od 12 posto odmah, ni riječi. Za to vrijeme su pred Nacionalnu i svečulišnu knjižnicu u novu prosvjednu šetnju stigli pravosudni djelatnici "oboružani" lepezama. Ovog puta nije bilo specijalne policije ispred.

- Ne prihvaćamo ponudu. Iako su nam oduzeli plaću za vrijeme štrajka, plaćaju nam samo doprinose, mi možemo ovako do Božića - poručili su.

A dok je Zvonimir Frka Petešić prezentacijom još dodatno podcrtao sve što je premijer nabrojao o nezaposlenosti, najvećem broju zaposlenih, odličnoj turističkoj sezoni, ulaganjima u niz resora, ostvarenim strateškim ciljevima, premijera je zabavilo nešto na mobitelu pa je i on zabavio ministre oko sebe pokazujući mobitel Davoru Božinoviću i Marinu Piletiću te "umirao" od smijeha.