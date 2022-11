Plenković o obuci: 'Ta tema ne postoji. Prije mjesec dana svi su htjeli selfie sa Stefančukom'

Institucija pučkog pravobranitelja u Hrvatskoj u srijedu obilježava 30 godina postojanja. Tim povodom obratili su se premijer Andrej Plenković, a na konferenciji su bili i predsjednik Sabora Gordan Jandroković i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Na početku razgovora s novinarima premijer je naglasio važnost odustajanja od fosilnih goriva te spomenuo važnost brige za klimu. EK je, kaže, izašao s prijedlogom oko plina kojim nisu bile zadovoljne mnoge zemlje članice. Kaže kako je smisao političkog dogovora da se nađe mehanizam koji će se kretati do maksimalno 150 eura, sve više od toga smatra neodrživim.

- Da cijene ne odu na jednu izrazito visoku razinu, mi ne može držati u nedogled, zato je ideja da se nađe okvirni mehanizam - rekao je Plenković, prenosi N1.

Na pitanja o funkcioniranju sustava sankcija u Hrvatskoj, vezano za Fortenovu, premijer kaže da pretpostavlja kako je poznato tko je nadležan za razotkrivanje kaznenih djela. To su, kaže policija i DORH.

- EU radi na devetom paketu sankcija i Hrvatska će u tom procesu artikulirati svoja stajališta koja će pokrivati i ovu temu - rekao je Plenković.

- Stav je vrlo jasan. Nema teoretske šanse da se onaj koji se deklarira kao kupac netko čiji je to stvarni novac. To je i najneinformiranijem promatraču jasno. Zato kažem da to treba ispitati niz institucija - rekao je Plenković i dodao: “prije pet godina sve smo učinili da Agrokor, na putu u ambis zbog loših poslovnih odluka bivšeg vlasnika i koji je bio iskrcan hrvatskoj vladi u krilo bude spašen''.

- Nije bitno tko je vlasnik, bio je Hrvat pa je kompanija završila gdje jest - rekao je Plenković.

- Stavit ćemo na web sve moguće dopise koje je netko slao Milanoviću i njegovim prethodnicima, nema dopisa koji je slao predsjednik Vlade. Sve šalje ministar obrane. Što je problem? Vlada je donosila nekoliko odluka o isporuci vojne pomoći Ukrajini u posljednjih 9 mjeseci, koje su daleko iznad misije koja će trajati dvije godine i puno više smo dali nego što ćemo u misiji u kojoj participiraju članice EU-a. Ne vidim u suspstanci što ih muči, što je problem. To su ljudi koji su prije mjesec dana bili ovdje na večeri i do jedan je tražio selfie s Ruslanom Stefančukom - rekao je Plenković o obuci ukrajinske vojske.

- Nema te teme, ta tema je nametnuta. Lovit se za nešto što je izmišljeno… Koji je to hrvatski nacionalni interes, koja je to legitimna sebičnost da mi kao članica Unije, NATO-a, europodručja, kažemo ‘sori, ne bi mi vama pomogli u misiji' - dodao je Plenković.

- Nismo djeca. Nemamo vremena za one koji imaju politički stav da su protiv. Imamo proceduru, Vlada je zauzela politički stav, parlametnarna većina je zauzela politički stav. Saborski zastupnici imaju priliku pokazati javnosti gdje su. - rekao je Plenković.

- Mi smo na vlasti već skoro 7 godina i ovakvih problema dok on nije bio predsjednik nismo imali. … To je Hrvatska danas i to nije zbog nas, to je zbog divljaštva koje on godinama provodi ina koje je dio medija pristao. Kako toga nije bilo prije - rekao je Plenković.

Najčitaniji članci