Plenković o povratku Beroša na posao: 'Mislite da je zaboravio, jeste vi zaboravili voziti auto?'

Zagreb: Izjava Premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Osvrnuo se i na novog predsjednika Ustavnog suda rekavši da mu želi uspjeh u radu i dodao da prvi put čuje da će od Mađarske dobiti odlikovanje

Premijer Andrej Plenković komentirao je nakon današnje sjednice stranačkog predsjedništva povratak Vilija Beroša na posao u Vinogradskoj. 

- Sve je već rečeno, nemam što dodati. Ispunio je zakonske kriterije i izabrali su ga - kaže Plenković.

Odgovorio je i na pitanje novinarke bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina.

- Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto - odgovorio joj je Plenković, a novinarka je prokomentirala kako to nije ista stvar.

- Nije ista stvar? Dobro... - rekao je Plenković.

Komentirao je organizacijske promjene u HDZ-u, a naglasio je važnost angažmana i iskustva, piše N1.

- Meni je važno da onaj tko dođe u prigodu voditi i upravljati HDZ-om na gradskoj, županijskom ili općinskoj razini da ima znanje, iskustvo, volju i elan i vremena baviti se organizacijom. To je glavni kriterij i da bude angažiran. Nema pravila mladi su super, stari ne vrijede. Bitno je iskustvo i žar i želja da se posao namjerava ozbiljno raditi - komentirao je Plenković.

Zagreb: Izjava Premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a
Zagreb: Izjava Premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Odgovorio je i na pitanje možemo li u dogledno vrijeme očekivati dogovor vladajuće većine i oporbe oko sudaca Ustavnog suda.

- Što se nas tiče možemo, sve ovisi kako će se oporba ponašati. Tako je i bilo zadnji put, pustili ste ih lišo što su vam probili rok i natjerali Sabor da zasjeda subotom. To je bilo kao okej. Da je to napravio HDZ nastala bi drama neviđenih razmjera i rušenje Ustavnog poretka - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na novog predsjednika Ustavnog suda rekavši da mu želi uspjeh u radu i dodao da prvi put čuje da će od Mađarske dobiti odlikovanje.

