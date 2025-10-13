Osvrnuo se i na novog predsjednika Ustavnog suda rekavši da mu želi uspjeh u radu i dodao da prvi put čuje da će od Mađarske dobiti odlikovanje
Plenković o povratku Beroša na posao: 'Mislite da je zaboravio, jeste vi zaboravili voziti auto?'
Premijer Andrej Plenković komentirao je nakon današnje sjednice stranačkog predsjedništva povratak Vilija Beroša na posao u Vinogradskoj.
- Sve je već rečeno, nemam što dodati. Ispunio je zakonske kriterije i izabrali su ga - kaže Plenković.
Odgovorio je i na pitanje novinarke bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina.
- Mislite da je zaboravio, pa jeste vi zaboravili voziti auto - odgovorio joj je Plenković, a novinarka je prokomentirala kako to nije ista stvar.
- Nije ista stvar? Dobro... - rekao je Plenković.
Komentirao je organizacijske promjene u HDZ-u, a naglasio je važnost angažmana i iskustva, piše N1.
- Meni je važno da onaj tko dođe u prigodu voditi i upravljati HDZ-om na gradskoj, županijskom ili općinskoj razini da ima znanje, iskustvo, volju i elan i vremena baviti se organizacijom. To je glavni kriterij i da bude angažiran. Nema pravila mladi su super, stari ne vrijede. Bitno je iskustvo i žar i želja da se posao namjerava ozbiljno raditi - komentirao je Plenković.
Odgovorio je i na pitanje možemo li u dogledno vrijeme očekivati dogovor vladajuće većine i oporbe oko sudaca Ustavnog suda.
- Što se nas tiče možemo, sve ovisi kako će se oporba ponašati. Tako je i bilo zadnji put, pustili ste ih lišo što su vam probili rok i natjerali Sabor da zasjeda subotom. To je bilo kao okej. Da je to napravio HDZ nastala bi drama neviđenih razmjera i rušenje Ustavnog poretka - rekao je Plenković.
Osvrnuo se i na novog predsjednika Ustavnog suda rekavši da mu želi uspjeh u radu i dodao da prvi put čuje da će od Mađarske dobiti odlikovanje.
